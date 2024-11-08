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Bu Baharatlardan Hangisinin Daha Pahalı Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Baharatlardan Hangisinin Daha Pahalı Olduğunu Bulabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 17:01

Baharatlar sadece yemeklerimize tat katmakla kalmaz, aynı zamanda tarih boyunca zenginliğin ve lüksün simgesi olmuşlardır. Peki, mutfağımızın vazgeçilmezlerinden hangilerinin gerçekten pahalı olduğunu biliyor musun? Haydi bakalım, baharat dünyasına dalış yapmaya hazır mısın? Hangi baharatın altın değerinde olduğunu bulabilecek misin?

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Aşağıdaki baharatlar arasında en pahalı olanı hangisidir?

Yolun başındasın tekrar deneyelim!

Vanilya fasulyesi, özellikle Madagaskar ve Meksika’da yetişen, işlenmesi zahmetli ve bu nedenle pahalı olan bir baharattır.

Ooops! Yanlış oldu, bir daha bakalım mı?

Hindistan ve Güneydoğu Asya'da yetişen bu aromatik baharat, mutfaklarda ve tıbbi alanlarda sıklıkla kullanılır, bu da kakuleyi pahalı yapar.

Bu sefer olmadı, ama pes etmek yok!

Özellikle Endonezya, Hindistan ve Madagaskar’da yetişen karanfil, zengin aroması ve tedavi edici özellikleri nedeniyle yüksek fiyatlıdır.

Yanlış cevap! Şimdi sıra tekrar denemede.

Seylan tarçını, Çin tarçınına göre daha yumuşak bir aromaya sahiptir ve daha pahalıdır. Sri Lanka'da yetişir.

Bu soruyu atladık, hadi bir daha deneyelim!

Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarında kullanılan misk adaçayı, nadir yetişmesi ve güçlü aroması nedeniyle pahalıdır.

Olmadı bu, ama biliyorum daha iyisini yapacaksın!

Özellikle Orta Doğu mutfaklarında kullanılan sumak, ekşi ve limonumsu tadı ile bilinir. Az bulunan yüksek kaliteli sumaklar pahalıdır.

Tam isabet! En pahalı olan baharatı buldun!

Gram başına en pahalı baharat olan safran, nadir yetişen bir çiçeğin stigmalarından elde edilir. Zorlu hasat süreci nedeniyle fiyatı oldukça yüksektir.

Eh, bu kez olmadı. Sıradaki tahmin?

Genellikle likörlerde kullanılan anason, yoğun aroması ve sınırlı yetişme alanlarıyla yüksek fiyatlıdır.

Yok yok, bu doğru değil. Bir daha bakalım!

Zencefilin taze ve kurutulmuş formları, özellikle tıbbi özellikleri ve yaygın kullanımı nedeniyle oldukça değerlidir.

Neredeyse olmuyordu! :) Ama bir dahakine kesin doğru olacak!

Dünyanın en acı biberlerinden biri olan ghost pepper, zor yetişmesi ve özel ilgi gerektirmesi nedeniyle pahalıdır.

Bir yanlışlık oldu sanki, hadi bir kez daha!

Kiraz çekirdeklerinden elde edilen mahlep, özellikle Orta Doğu ve Balkan mutfaklarında kullanılır ve nadir olması nedeniyle fiyatlıdır.

Hay aksi! Ama pes etmek yok, bir daha dene.

Yüksek kaliteli, saf zerdeçal, hem yemeklerde hem de tıbbi alanda sıkça kullanılır, bu da onu pahalı bir baharat yapar.

Bu sefer kaçtı, bir kez daha bakalım mı?

Japon mutfağının vazgeçilmezi olan wasabi kökü, yetiştirilmesi zor olduğundan pahalı bir baharattır.

Tam isabet değil, ama denemeye devam!

Muskat ağacının dış kabuğundan elde edilen macis, yoğun aroması ve nadir bulunması nedeniyle oldukça değerlidir.

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