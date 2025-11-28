Bu 16 Şarkıyla Geçmişe Yolculuk Yapın!
Geçmiş, bazen sadece bir düğmeye basmak kadar yakın olur. O eski şarkılar çaldığında birden bire, tam o anı, o duyguyu yeniden hissediyorsunuz. İşte karşınızda, geçmişin en güzel hatıralarını canlandıracak, hem Türkçe hem de yabancı parçalarla dolu bir nostalji yolculuğu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. MFÖ - Peki Peki Anladık
2. Yalın - Herşey Sensin
3.
4. Sezen Aksu - Gülümse
5. Sertab Erener - Rengârenk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Barış Manço - Gülpembe
7. Ajda Pekkan - Resim
8. Teoman - Gecenin Sonuna Yolculuk
9. Levent Yüksel - Yeniden Başla
10. The Rolling Stones - Paint It, Black
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Alanis Morissette - Ironic
12. Bill Withers - Lean on Me
13. The Supremes - Baby Love
14. Whitney Houston - I Have Nothing
15. Frank Sinatra - My Way
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Laura Branigan - Self Control
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın