Bu 16 Şarkıyla Geçmişe Yolculuk Yapın!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 17:01

Geçmiş, bazen sadece bir düğmeye basmak kadar yakın olur. O eski şarkılar çaldığında birden bire, tam o anı, o duyguyu yeniden hissediyorsunuz. İşte karşınızda, geçmişin en güzel hatıralarını canlandıracak, hem Türkçe hem de yabancı parçalarla dolu bir nostalji yolculuğu!

1. MFÖ - Peki Peki Anladık

2. Yalın - Herşey Sensin

3.

4. Sezen Aksu - Gülümse

5. Sertab Erener - Rengârenk

6. Barış Manço - Gülpembe

7. Ajda Pekkan - Resim

8. Teoman - Gecenin Sonuna Yolculuk

9. Levent Yüksel - Yeniden Başla

10. The Rolling Stones - Paint It, Black

11. Alanis Morissette - Ironic

12. Bill Withers - Lean on Me

13. The Supremes - Baby Love

14. Whitney Houston - I Have Nothing

15. Frank Sinatra - My Way

16. Laura Branigan - Self Control

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
