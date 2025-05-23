Borçsuz Bir Yaşama Ulaşmak İçin Atmanız Gereken 12 Adım

Durumu görmezden gelmek kolaydır ama çözüm getirmez. 'Benim borcum yokmuş gibi davranayım, belki kaybolur' stratejisi şimdiye kadar kime yaramış ki? Aynaya bakıp 'Evet, borçlarım var ama ben bu işin içinden çıkacağım!' diyerek yola başlamak cesaret ister. Ama sen zaten bu yazıyı okuyorsan o cesarete sahipsin. Kabullenmek, sorumluluğu üstlenmek ve çözüm yolunda ilk adımı atmaktır.