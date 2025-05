Borçsuz Bir Yaşama Ulaşmak İçin Atmanız Gereken 12 Adım

Kredi kartı düşman değil ama seni her an şaşırtabilir. Her alışverişte kredi kartı kullanmak yerine sadece gerçekten gerekli olduğunda tercih et. Limitin seni değil sen limiti yönetmelisin. Dönem içinde ödeme yaparak borçsuz kalabilir puanları da akıllıca değerlendirebilirsin. Ödeme vaktin geldiğinde beklenmedik bütçelerle karşılaşmamak için planlı alışverişler yapmak kart kullanımını dengeleyebilir.