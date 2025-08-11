Borç Sarmalına Girmemek İçin Uzak Durman Gereken 10 Davranış
“Kredi kartı limitim var, kullanmayayım da ne yapayım?” diyorsan bu içerik tam sana göre…
Hayat pahalı, biliyoruz. Ama bazen fark etmeden kendimizi borçtan borca sürüklerken bulabiliyoruz. Ay sonunu getirmeye çalışırken ay başını bile unutuyoruz. Eğer “Yine mi eksi bakiyedeyim?” diyorsan, bu listedeki davranışlara bir göz at. Belki de bazı alışkanlıkların seni borç çukuruna doğru çekiyordur...
1. Her indirimde kendini kaybetmek.
2. Kredi kartını planlı kullanmamak.
3. Küçük harcamaları hafife almak.
4. Borç yönetimini ertelemek.
5. Her gün dışarıdan yemek söylemek.
6. Birikimi sürekli ertelemek.
7. Taksitlerin sayısını görmezden gelmek.
8. Aylık bütçe planı yapmamak.
9. “Nasıl olsa elime para geçer” mantığı...
10. Parayı eline alınca kendini zengin sanmak.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
