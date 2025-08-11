Borç Sarmalına Girmemek İçin Uzak Durman Gereken 10 Davranış

Maaş yattı mı? O gün herkes kral! “Bir akşam dışarı çıkalım, kahve benden, hadi alışveriş yapalım, çok çalıştım ama yaa!” diye bir özgürlük havası gelir üzerimize. O parayı sanki sadece ödül gibi görürüz. Ama gerçek şu: Maaş günü zengin olma günü değil. O para zaten giderlerin, faturaların, kredilerin ve belki de bir kenara ayırman gereken acil durum bütçesinin parçası. Elimize para geçince ilk işimiz onu harcamak değil, yönetmek olmalı.