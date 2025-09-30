Bize Günlük Rutinini Anlat, Temizliği Ertelemek İçin Bir Bahane Verelim!

Sen daha çok detaycı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsin. Bir işe başlayınca tam yapmayı seviyorsun ama bu da gözünde büyütmene sebep oluyor. Temizlik senin için küçük bir iş değil, bir maraton gibi. Dolayısıyla ertelemen aslında kendine zaman yaratma yöntemi. Bitmeyecekse hiç başlamayayım düşüncen de gayet anlaşılır.