Bize Günlük Rutinini Anlat, Temizliği Ertelemek İçin Bir Bahane Verelim!

30.09.2025 - 09:21

Temizlik… Kimine göre terapi, kimine göre işkence. Ama kabul edelim, hepimizin zaman zaman ona karşı kullandığı minik bahaneleri var. Şimdi başlasam bitmez, birazdan hallederim veya bugün zaten çok yoruldum gibi klasik cümleler hayatımızın arka planında hep dönüp duruyor. Peki en iyi bahane hangisi? Günlük rutinini anlat, sana en sağlam bahaneyi verelim! Hemen başlayalım!

1. Sabah kalktığında ilk yaptığın şeyi sorarak başlayalım!

2. Kahvaltı senin için…

3. Evde en çok hangi köşede vakit geçiriyorsun?

4. En sevmediğin temizlik işi hangisi peki?

5. Temizlik malzemesi deyince aklına ilk ne geliyor?

6. Evinde en sık ne dağınık olur?

7. Bir temizlik maratonuna başlamadan önce…

8. Erteleme huyun?

9. Son olarak, ev temizliğini genelde ne zaman yaparsın?

Bugün çok yoruldum, yarın kesin yapacağım!

Sen gün içinde sürekli koşturan, kendine bile zor vakit ayıran birisin. Temizlik yapmak için enerjiyi bulamaman gayet doğal. Bir yandan işlerin, bir yandan günlük hayatın yoğunluğu derken temizlik sanki hep listenin en altına düşüyor. Ama bu senin düzensiz biri olduğunu göstermiyor, sadece önceliklerin farklı. Yorulduğun günlerde temizliği ertelemek hakkındır!

Şimdi başlasam bitmez, hiç girmeyeyim!

Sen daha çok detaycı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsin. Bir işe başlayınca tam yapmayı seviyorsun ama bu da gözünde büyütmene sebep oluyor. Temizlik senin için küçük bir iş değil, bir maraton gibi. Dolayısıyla ertelemen aslında kendine zaman yaratma yöntemi. Bitmeyecekse hiç başlamayayım düşüncen de gayet anlaşılır.

Zaten yarın misafir geliyor, o zaman yaparım!

Sen biraz bahaneyi akıllıca kullananlardansın. Günlük rutinde temizlik çok da öncelikli değil ama iş misafir ağırlamaya gelince başka birine karşı mahcup olmamak için motive oluyorsun. Bu yüzden çoğu zaman temizlik erteleniyor ve nasıl olsa yarın yaparım bahanesi devreye giriyor. Kurnazsın ama haklısın!

Ev zaten dağılacak, niye uğraşayım?

Senin bakış açın daha rahat ve pratik. Ev işlerini ciddiye almak yerine hayatın keyifli yanlarına odaklanmayı tercih ediyorsun. Çünkü senin için önemli olan evin mükemmel olması değil, senin huzurun. Temizlik gözünde hep geçici bir şey, bu yüzden ertelemen seni rahatsız etmiyor. Mantıklı, çünkü haklısın. Ev zaten yine dağılacak!

