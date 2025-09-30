Bize Günlük Rutinini Anlat, Temizliği Ertelemek İçin Bir Bahane Verelim!
Temizlik… Kimine göre terapi, kimine göre işkence. Ama kabul edelim, hepimizin zaman zaman ona karşı kullandığı minik bahaneleri var. Şimdi başlasam bitmez, birazdan hallederim veya bugün zaten çok yoruldum gibi klasik cümleler hayatımızın arka planında hep dönüp duruyor. Peki en iyi bahane hangisi? Günlük rutinini anlat, sana en sağlam bahaneyi verelim! Hemen başlayalım!
1. Sabah kalktığında ilk yaptığın şeyi sorarak başlayalım!
2. Kahvaltı senin için…
3. Evde en çok hangi köşede vakit geçiriyorsun?
4. En sevmediğin temizlik işi hangisi peki?
5. Temizlik malzemesi deyince aklına ilk ne geliyor?
6. Evinde en sık ne dağınık olur?
7. Bir temizlik maratonuna başlamadan önce…
8. Erteleme huyun?
9. Son olarak, ev temizliğini genelde ne zaman yaparsın?
Bugün çok yoruldum, yarın kesin yapacağım!
Şimdi başlasam bitmez, hiç girmeyeyim!
Zaten yarın misafir geliyor, o zaman yaparım!
Ev zaten dağılacak, niye uğraşayım?
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
