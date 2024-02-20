Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?
UNIDO, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu. Adı, United Nations Industrial Development Organization olan kuruluşun amacı ve üye devletleri hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu içerikte. UNIDO hakkında daha fazlasını öğrenmek için sizi içeriğe alalım!
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UNIDO ya da tam adıyla United Nations Industrial Development Organization, Birleşmiş Milletler'in bir örgütü.
BM'nin bir örgütü olan bu kurumun amacı gelişmekte olan ülkelerde sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için teknik destek sağlamak. Yani ekonomisi geçiş dönenimde olan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlıyor.
Asıl amacı sanayileşme olsa da son yıllarda kuruluş, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve fakirliği azaltmak gibi amaçlara da yönelmiş.
2023 yılı itibarıyla UNIDO'ya 172 devlet üye.
Üye devletlerin devamı burada...
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UNIDO'nun en yüksek idari organı Genel Konferans.
UNIDO, Türkiye ile gelişmiş ilişkilere sahip bir kuruluş.
2000 yılında ise Türkiye ve UNIDO arasında yeni bir anlaşma yapılıyor ve ofis, UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştürülüyor.
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