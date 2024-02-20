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Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?

etiket Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 12:01

UNIDO, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu. Adı, United Nations Industrial Development Organization olan kuruluşun amacı ve üye devletleri hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu içerikte. UNIDO hakkında daha fazlasını öğrenmek için sizi içeriğe alalım!

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UNIDO ya da tam adıyla United Nations Industrial Development Organization, Birleşmiş Milletler'in bir örgütü.

UNIDO ya da tam adıyla United Nations Industrial Development Organization, Birleşmiş Milletler'in bir örgütü.

Türkçesi Sınai Kalkınma Örgütü olan UNIDO, 17 Kasım1966 yılında kurulmuş. Bu örgütün merkezi Viyana'da bulunuyor. Kuruluş, 1986 yılında Birleşmiş Milletler'in bir ihtisas kuruluşu olmuş.

BM'nin bir örgütü olan bu kurumun amacı gelişmekte olan ülkelerde sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için teknik destek sağlamak. Yani ekonomisi geçiş dönenimde olan ülkelerin sanayileşmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca UNIDO'nun projelere finansman sağladığı da biliniyor. Yoksul ülkelerde birçok eğitim de planlayan UNIDO, mevcut tesisleri işletmek veya işgücü eğitimi gibi konularda birçok program düzenliyor.

Asıl amacı sanayileşme olsa da son yıllarda kuruluş, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve fakirliği azaltmak gibi amaçlara da yönelmiş.

Asıl amacı sanayileşme olsa da son yıllarda kuruluş, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve fakirliği azaltmak gibi amaçlara da yönelmiş.

Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi için yardımcı olan örgüt, son yıllarda kürsel kalkınma için önemli bir kuruluş haline gelmiş. 2013 yılında Lima Bildirisi kabul edilmiş. Bu bildiride kuruluşun temel görevinin üye ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olduğu belirtilmiş.

2023 yılı itibarıyla UNIDO'ya 172 devlet üye.

172 üye devleti bulunan UNIDO'ya üye devletler arasında şu ülkeler var:

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola , Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Yeşil Burun Adaları, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

Üye devletlerin devamı burada...

Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Malezya, Maldivler, Malta, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Monako, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Kuzey Makedonya, Norveç, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Portekiz, Katar, Moldova, Romanya, Rusya, Ruanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St.Vincent ve Grenadinler, Filistin, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Tayland, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Tanzanya, Amerika, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

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UNIDO'nun en yüksek idari organı Genel Konferans.

UNIDO'nun en yüksek idari organı Genel Konferans.

Genel Konferans, üye ülkelerin katılımıyla toplanıyor. Bu toplantıda UNIDO'nın stratejisi ve politikaları belirleniyor. Ayrıca çalışma programı ve bütçesi de onaylanıyor. 

UNIDO'nun diğer idari organları ise şunlar:

  • Sınai Kalkınma Kurulu

  • Program ve Bütçe Kurulu

UNIDO, Türkiye ile gelişmiş ilişkilere sahip bir kuruluş.

UNIDO, Türkiye ile gelişmiş ilişkilere sahip bir kuruluş.

Kurucu üyelerden biri olan Türkiye, UNIDO ile uzun yıllardır iş birliği yapıyor. Ankara'da UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi var. Bu merkez, köprü görevi üstleniyor. 

UNIDO Türkiye Ofisi, 1967 yılında kurulmuş. Bu sayede Türkiye, UNIDO stratejilerini yönetirken aktif rol almaya başlıyor.

2000 yılında ise Türkiye ve UNIDO arasında yeni bir anlaşma yapılıyor ve ofis, UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştürülüyor.

2000 yılında ise Türkiye ve UNIDO arasında yeni bir anlaşma yapılıyor ve ofis, UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezine dönüştürülüyor.

UNIDO ve TİKA arasında da bir işbirliği bulunuyor. 2008 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması ve 2016 yılındaki Mutabakat Muhtırası ile ilişkiler iyice güçlendiriliyor. Bu anlaşmada öncelikli olarak tarım, ticaret, yatırım ve enerji gibi konularda işbirliği öngörülüyor.

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