Birleşmiş Milletler’den Sıcaklık Uyarısı: “2030 Yılında Daha Fazla Açıklık ve Felaket Olacak”

Bazı çevrelerin bunu on yıllardır inkar ettiğini ancak bilimsel verilerin küresel ısınmada en geç 2030’ların başlarında 1,5 derecenin üzerindeki aşırı ısınmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Guterres, 'Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz, daha fazla sıcaklık ve açlık, daha fazla felaket ve yerinden edilme.' dedi.

Bununla birlikte, şimdi güçlü adımlar atılması halinde yüzyıl sonundan önce sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecenin altına çekilebileceğine dikkati çeken Guterres, 'Ancak bu, uzlaşma ve cesaret gerektiriyor.' ifadesini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı taahhütlerini yerine getirme fırsatlarının zaman geçtikçe kaybolduğunu vurgulayan Guterres, “Dünya Belem'i izliyor. Topluluklar sular altında kalan evlerine, başarısız hasatlarına, kaybedilen geçim kaynaklarını bakarak soruyorlar: Daha ne kadar acı çekeceğiz?' diye konuşmasına devam etti.