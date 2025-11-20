Birleşmiş Milletler’den Sıcaklık Uyarısı: “2030 Yılında Daha Fazla Açıklık ve Felaket Olacak”
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bilimsel verilerin 2030’ların başında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini belirterek, bunun dünya genelinde daha fazla açlık ve felakete yol açacağı uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Guterres, Brezilya'nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında basına açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BM: "İnsanları kârdan önce tutun"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
daha fazla bronzluk diye okudum
Kafanı duvara çarptıktan önce mi sonra mı öyle okudun?
Bir leşmiş milletler ve suyu ısıtılan insanlık
birleşmemiş milletler saçmalığı Avrupanın göbeğinde katliam yapıldı tık yok. İsrail Filistin sorunu gündemde tık yok kalkmış bahsettikleri felakete bak.. siz... Devamını Gör