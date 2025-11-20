onedio
Birleşmiş Milletler’den Sıcaklık Uyarısı: “2030 Yılında Daha Fazla Açıklık ve Felaket Olacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.11.2025 - 22:01

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bilimsel verilerin 2030’ların başında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini belirterek, bunun dünya genelinde daha fazla açlık ve felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Brezilya'nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Bazı çevrelerin bunu on yıllardır inkar ettiğini ancak bilimsel verilerin küresel ısınmada en geç 2030’ların başlarında 1,5 derecenin üzerindeki aşırı ısınmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Guterres, 'Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz, daha fazla sıcaklık ve açlık, daha fazla felaket ve yerinden edilme.' dedi.

Bununla birlikte, şimdi güçlü adımlar atılması halinde yüzyıl sonundan önce sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecenin altına çekilebileceğine dikkati çeken Guterres, 'Ancak bu, uzlaşma ve cesaret gerektiriyor.' ifadesini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğine karşı taahhütlerini yerine getirme fırsatlarının zaman geçtikçe kaybolduğunu vurgulayan Guterres, “Dünya Belem'i izliyor. Topluluklar sular altında kalan evlerine, başarısız hasatlarına, kaybedilen geçim kaynaklarını bakarak soruyorlar: Daha ne kadar acı çekeceğiz?' diye konuşmasına devam etti.

BM: "İnsanları kârdan önce tutun"

Küresel emisyon kesintilerine yönelik mevcut çabaların 'yeterli olmadığını' belirten Guterres, hızlı hareket edilmemesi ve emisyonlarda ciddi azaltımlar sağlanmaması halinde bunun “birçokları için ölüm fermanı” anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Ekonomilerin dalgalı fosil yakıt piyasalarına bağımlılıktan korunması gerektiğini vurgulayan Guterres, 'Doğru destekle, çoğu ülkenin emisyonlarını on yıl içinde yarıya indirmesi, 2050’ye kadar net sıfıra ulaşması ve sonrasında net negatife dönmesi hayati önem taşıyor.' ifadelerini kullandı.

Guterres, bütün bunların 'öngörülebilir, erişilebilir ve garantili bir finansman' olmadan gerçekleşemeyeceğine de işaret ederek, gelişmiş ülkelerin 2035 yılına kadar bu alana her yıl en az 300 milyar dolar ayırması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu hedefler konusunda ülkelere uzlaşmaya varmaları için çağrıda bulunan Guterres, '1,5 derece tek kırmızı çizginiz olmalı. Liderlik zamanı. Cesur olun. Bilimi takip edin. İnsanları kârdan önce tutun.' ifadelerine yer verdi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
