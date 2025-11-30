Birini Özleyip Aramamak Gerektiğinde Dinlenilecek Şarkılar

Hepimiz o hissi biliriz. Telefon rehberinde ismi parlar, parmaklar 'Ara' tuşuna gider... Ama biliyoruz ki, en doğrusu o sessizliği korumak, belki de sadece beklemek. İşte tam o anlarda, duygularını bastırmak yerine onlara alan açacak, seni anlayacak ve belki de biraz olsun güç verecek şarkılar bu listede. Bu, 'özleyip de arayamama' eyleminin müziğe dökülmüş hali.