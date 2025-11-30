onedio
Birini Özleyip Aramamak Gerektiğinde Dinlenilecek Şarkılar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 22:31

Hepimiz o hissi biliriz. Telefon rehberinde ismi parlar, parmaklar 'Ara' tuşuna gider... Ama biliyoruz ki, en doğrusu o sessizliği korumak, belki de sadece beklemek. İşte tam o anlarda, duygularını bastırmak yerine onlara alan açacak, seni anlayacak ve belki de biraz olsun güç verecek şarkılar bu listede. Bu, 'özleyip de arayamama' eyleminin müziğe dökülmüş hali.

1. yunusemre - imkansız bir aşk denir

2. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak

3. Sufle - Pus

4. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa

5. Sezen Aksu - Biliyorsun

6. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

7. Kenan Doğulu - Olmaz

8. Sertab Erener - Farzet

9. Batuhan Kordel - Anıları Sakla

10. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

11. Sertab Erener- İyileşiyorum

12. Candan Erçetin- Umrumda Değil

