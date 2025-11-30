Birini Özleyip Aramamak Gerektiğinde Dinlenilecek Şarkılar
Hepimiz o hissi biliriz. Telefon rehberinde ismi parlar, parmaklar 'Ara' tuşuna gider... Ama biliyoruz ki, en doğrusu o sessizliği korumak, belki de sadece beklemek. İşte tam o anlarda, duygularını bastırmak yerine onlara alan açacak, seni anlayacak ve belki de biraz olsun güç verecek şarkılar bu listede. Bu, 'özleyip de arayamama' eyleminin müziğe dökülmüş hali.
1. yunusemre - imkansız bir aşk denir
2. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak
3. Sufle - Pus
4. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
5. Sezen Aksu - Biliyorsun
6. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın
7. Kenan Doğulu - Olmaz
8. Sertab Erener - Farzet
9. Batuhan Kordel - Anıları Sakla
10. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım
11. Sertab Erener- İyileşiyorum
12. Candan Erçetin- Umrumda Değil
