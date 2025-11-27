Birini Affetmekle Vazgeçmek Arasındaki Boşluğu Dolduracak 12 Parça

Bazen affedersin, ama bu affetmek, o kişinin hayatında tekrar yer alacağı anlamına gelmez. Bazen de vazgeçersin, ama bu vazgeçiş, öfkenin bittiği, kalbinin huzura erdiği anlamına gelir. İşte bu iki duygu arasındaki gri alan; ne tam olarak bırakabilme ne de yeniden başlayabilme karmaşası. Bu boşlukta savrulurken, seni anlayan, durumu kabullenmene yardımcı olan ve belki de hangi yöne gideceğine dair ipucu veren şarkılarla kendini daha az yalnız hissedeceksin.