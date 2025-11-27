onedio
Birini Affetmekle Vazgeçmek Arasındaki Boşluğu Dolduracak 12 Parça

miray soysal
27.11.2025 - 20:31

Bazen affedersin, ama bu affetmek, o kişinin hayatında tekrar yer alacağı anlamına gelmez. Bazen de vazgeçersin, ama bu vazgeçiş, öfkenin bittiği, kalbinin huzura erdiği anlamına gelir. İşte bu iki duygu arasındaki gri alan; ne tam olarak bırakabilme ne de yeniden başlayabilme karmaşası. Bu boşlukta savrulurken, seni anlayan, durumu kabullenmene yardımcı olan ve belki de hangi yöne gideceğine dair ipucu veren şarkılarla kendini daha az yalnız hissedeceksin.

1. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

2. Gülden Karaböcek- Ağlıyorsam Yaşıyorum

3. Demet Akalın feat. Özcan Deniz - Nasip Değilmiş

4. Tan Taşçı - Nasıl Seveceğim

5. Zeynep Dizdar - Vazgeç Gönül

6. Kıraç- Taş Duvarlar

7. Bergen - Seni Kalbimden Kovdum

8. Kamuran Akkor- Bir Teselli Ver

9. Gel Ya Da Git - Unutursam Fısılda

10. Canozan - Ağlama ben ağlarım

11. Kayahan- Odalarda Işıksızım

12. Ebru Gündeş- Sadece Sevdim

