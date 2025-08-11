onedio
Biraz Enerji ve Huzur Lazım: Listeye Eklenecek 11 Danit Parçası

Begüm
11.08.2025 - 23:34

Toplanın enerjimizi en yükseğe doğru çıkartıyoruz. Bu sefer listemiz hem çok enerjik hem de çok ruhani. İşte karşınızda Danit ve onun sizi anında harekete geçirecek en iyi parçaları. Öyle ki bu şarkılarla kendinize bir liste yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hadi başlıyoruz!

1. Cuatro Vientos

2. Naturaleza

3. Q’antataita

4. Guacamayo

5. Presencia

6. Lunita

7. Tierra

8. Amanecer

9. Guacamayo

10. Apus

11. Heartbeat

