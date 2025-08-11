Biraz Enerji ve Huzur Lazım: Listeye Eklenecek 11 Danit Parçası
Toplanın enerjimizi en yükseğe doğru çıkartıyoruz. Bu sefer listemiz hem çok enerjik hem de çok ruhani. İşte karşınızda Danit ve onun sizi anında harekete geçirecek en iyi parçaları. Öyle ki bu şarkılarla kendinize bir liste yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hadi başlıyoruz!
1. Cuatro Vientos
2. Naturaleza
3. Q’antataita
4. Guacamayo
5. Presencia
6. Lunita
7. Tierra
8. Amanecer
10. Apus
11. Heartbeat
