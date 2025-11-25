Bir Zamanlar Sadece Japon Kraliçesinin Yiyebildiği Şifa Kaynağı Siyah Pirincin Faydaları

Asya mutfağı, son yıllarda dünya çapında da tanınmaya ve sevilmeye başlandı. Farklı baharatların, farklı lezzetlerin yer aldığı bu mutfak oldukça ilginç tatları bir araya getiriyor. Asya mutfağına az buçuk hakimseniz, pirincin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da bilirsiniz. Fakat aklınıza sadece beyaz pirinç geliyorsa, yanılıyorsunuz!

Siyah pirinç, besin içeriği bakımından diğer pirinç türlerinin yarışamayacağı bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla tercih edilen siyah pirinç, antioksidan, lif, vitamin ve protein açısından oldukça zengindir.

Gelin görün ki siyah pirinç, bir zamanlar yasaklanmıştı ve yalnızca kraliyet ailesi tüketebiliyordu. Hatta bu nedenle 'yasak pirinç', 'kraliyet pirinci' olarak anılmaya başlamıştı.