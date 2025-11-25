onedio
Bir Zamanlar Sadece Japon Kraliçesinin Yiyebildiği Şifa Kaynağı Siyah Pirincin Faydaları

Bir Zamanlar Sadece Japon Kraliçesinin Yiyebildiği Şifa Kaynağı Siyah Pirincin Faydaları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 13:11

Market rafları arasında dolaşırken gözünüze ilişen 'ilginç' ürünler oluyor mu? Örneğin siyah pirinç hiç dikkatinizi çekti mi? Eğer cevabınız 'evet' ise ve daha önce bu pirinci denediyseniz, normal pirinçten daha yoğun bir tadı olduğunu bilirsiniz. Siyah pirinç, besin içeriği bakımından diğer pirinç türlerine resmen fark atıyor ve artık cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla tercih ediliyor.

Peki siyah pirincin bir zamanlar yasak olduğunu biliyor muydunuz?

Gelin, anlatalım.

Bugün marketlerden kolayca satın alabildiğimiz siyah pirincin, bir zamanlar yasak olduğunu biliyor muydunuz?

Bugün marketlerden kolayca satın alabildiğimiz siyah pirincin, bir zamanlar yasak olduğunu biliyor muydunuz?

Asya mutfağı, son yıllarda dünya çapında da tanınmaya ve sevilmeye başlandı. Farklı baharatların, farklı lezzetlerin yer aldığı bu mutfak oldukça ilginç tatları bir araya getiriyor. Asya mutfağına az buçuk hakimseniz, pirincin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da bilirsiniz. Fakat aklınıza sadece beyaz pirinç geliyorsa, yanılıyorsunuz!

Siyah pirinç, besin içeriği bakımından diğer pirinç türlerinin yarışamayacağı bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla tercih edilen siyah pirinç, antioksidan, lif, vitamin ve protein açısından oldukça zengindir. 

Gelin görün ki siyah pirinç, bir zamanlar yasaklanmıştı ve yalnızca kraliyet ailesi tüketebiliyordu. Hatta bu nedenle 'yasak pirinç', 'kraliyet pirinci' olarak anılmaya başlamıştı.

Peki siyah pirinç neden yasaklandı?

Peki siyah pirinç neden yasaklandı?

Siyah pirinç, diğer pirinç türleri arasında en yüksek miktarda antioksidan içeriğine sahip olan türdür. Aynı zamanda protein, mineraller ve lif bakımından da çok zengin bir kaynaktır. Glütensiz olan bu pirinç türü, içerdiği antosiyanin bileşikleri sayesinde kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. 

Tüm bu faydaları ise siyah pirincin yasaklanmasına neden olmuş. İmparatorlar ve zengin aileler, bu kıymetli besini sadece kendilerine saklamak istemiş. Yetiştirmesi oldukça zor olan ve hasattan yüzde 10 civarında verim alınan siyah pirinç, halkın tüketimine yasaklanmış! Uzunca bir süre de yalnızca kraliçenin, soyluların sofralarında yer almış.

Siyah pirincin saymakla bitmeyen faydaları!

Siyah pirincin saymakla bitmeyen faydaları!

Gelelim siyah pirincin faydalarına. Yüksek lif, demir ve E vitamini içeriği sayesinde siyah pirinç, “süper gıda” kategorisinde değerlendiriliyor. 

  • Antioksidan bakımından zengin: Siyah pirinç, hücreleri oksidatif stresten korur ve kalp, beyin sağlığını destekleyen bileşenler içerir.

  • Lif bakımından zengin: Siyah pirincin dış kepek tabakası, sindirimi destekleyen, tokluk hissini artıran diyet lifiyle doludur.

  • Kalp sağlığını destekler: Antioksidan ve lif içeriği, kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

  • Glütensizdir: Siyah pirinç, glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan kişiler tarafından da tüketilebilir.

  • İyi bir demir kaynağıdır.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
