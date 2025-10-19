onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir YouTube Programında "Erkekleri Dişil Gösteren Davranışlar" Sıralandı

Bir YouTube Programında "Erkekleri Dişil Gösteren Davranışlar" Sıralandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 12:12

İçerik Devam Ediyor

Erkekler çoğunlukla dişil enerjisi yüksek davranışlardan kaçınırlar. Daha maskülen tavırlar sergilemeyi tercih eden erkekler, bu davranışları farkında olmadan yapabiliyorlar. Ağlayacaksan Oynamayalım adlı YouTube programında erkekleri dişil gösteren bazı davranışlara yer verildi.

Gelin bakalım hangi davranışlar erkekleri dişil gösteriyormuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Ağlayacaksan Oynamayalım YouTube programında, erkekleri dişil gösteren davranışlar sıralandı.

Ağlayacaksan Oynamayalım YouTube programında, erkekleri dişil gösteren davranışlar sıralandı.

Programa katılan kadınlar, kendilerine göre erkekleri neyin dişil gösterdiğini açıkladılar. Sıradan olduğu kabul edilen pek çok davranışın kadınlar için erkekleri dişil gösterdiği görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın