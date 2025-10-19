Bir YouTube Programında "Erkekleri Dişil Gösteren Davranışlar" Sıralandı

Erkekler çoğunlukla dişil enerjisi yüksek davranışlardan kaçınırlar. Daha maskülen tavırlar sergilemeyi tercih eden erkekler, bu davranışları farkında olmadan yapabiliyorlar. Ağlayacaksan Oynamayalım adlı YouTube programında erkekleri dişil gösteren bazı davranışlara yer verildi.
Gelin bakalım hangi davranışlar erkekleri dişil gösteriyormuş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağlayacaksan Oynamayalım YouTube programında, erkekleri dişil gösteren davranışlar sıralandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın