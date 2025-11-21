onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Yeri İlk Defa Görürken Arka Planda Çalan Şarkılar

etiket Bir Yeri İlk Defa Görürken Arka Planda Çalan Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 19:01

İlk defa bir yer gördüğümüzde gözlerimiz büyür, kalbimiz çarpar ve sanki arka planda bizim için bir şarkı çalar... Her şey gözümüze daha güzel gelir ve hepsi daha sonra gülümseyerek hatırlanacak bir anıya dönüşür. İşte tam olarak bu hissi yansıtacak şarkılar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Paradise

2. Ride

3. Supercut

4. Ophelia

5. Chateau

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Riptide

7. Midnight City

8. Youth

9. Bloom

10. Ocean Eyes

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın