Bir Yeri İlk Defa Görürken Arka Planda Çalan Şarkılar
İlk defa bir yer gördüğümüzde gözlerimiz büyür, kalbimiz çarpar ve sanki arka planda bizim için bir şarkı çalar... Her şey gözümüze daha güzel gelir ve hepsi daha sonra gülümseyerek hatırlanacak bir anıya dönüşür. İşte tam olarak bu hissi yansıtacak şarkılar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Paradise
2. Ride
3. Supercut
4. Ophelia
5. Chateau
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Riptide
7. Midnight City
8. Youth
9. Bloom
10. Ocean Eyes
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın