Haberler
Yemek
"Bir Tek Kızartma İçin mi Var?" Diyenlere Airfryer'ın Çok Yönlü Olduğunu Kanıtlayan 10 Özellik

etiket “Bir Tek Kızartma İçin mi Var?” Diyenlere Airfryer’ın Çok Yönlü Olduğunu Kanıtlayan 10 Özellik

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 18:03

Airfryer aldıysanız ve sadece patates kızartması yapıyorsanız onu en verimli şekliyle kullanmıyorsunuz demektir. Belki yemek ısıtmak için kullanıyorsunuzdur ama diğer marifetlerinin yanında bu pek de dikkat çekici olmuyor! Airfryer'ı daha verimli kullanmanız için onu yakından tanımanız gerekiyor!

1. Airfryer'da pişirilen et ve tavukların dışı çıtır ve içi yumuşacık kalıyor!

Bilirsiniz ki Airfryer'lar, haznedeki yemeği sıcak hava ile pişiriyor. Bu sıcak hava sadece yemeğin dışını değil, aynı zamanda içini de pişirdiği için tavuk ve etlerin dışı çıtır, içi yumuşacık kalıyor!

2. Eğer çift hazneli Airfryer seçerseniz iki yemeği de aynı anda pişirebilirsiniz!

Diğer pişirme aletlerinde iki yemeği tek bölmede pişirebiliyoruz ve kokuların karışması elbette kaçınılmaz oluyor. Philips'in Çift Hazneli Airfryer'ında iki haznede de farklı yemekler pişirebilirsiniz ve kokuların karışma derdi de hemen ortadan kalkar!

3. Bir Airfryer'ın yemek tarifi bildiğini biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!

Airfryer'larda her farklı yemek için ön pişirme ayarı bulunuyor. Tavuk, balık, patates kızartması, sebze, meyve kurutma ve hatta buz çözme ayarı bile mevcut. Dokun ve pişir. Bu kadar!

4. Yemekleri sıcak hava ile pişirdiği için neredeyse %90'a kadar az yağ ile yemek pişirebiliyorsunuz.

Özellikle et ve tavuk pişirirken çok yağlı olduğundan şikayetçi olabiliyoruz... Lakin Airfryer, sıcak hava teknolojisi ile donatılmış ve böylelikle pişirilen gıdalar ennnnn az yağ ile pişiyor.

5. Az yağ kullanıldığı için elbette pişirilen yemekler daha sağlıklı oluyor!

Airfryer'ların pratik yönlerini saymaya devam ederken sağlığınıza olan katkısından da bahsetmemiz lazım. Diğer pişirme araçlarının yemeği çok pişirmesi ya da yağ içinde kalması durumları karşımıza çıkıyor. Airfryer'larda bu durum yok; az yağla yemekler pişince daha sağlıklı oluyorlar!

6. Airfryer'lar için hazır yemek tariflerini kendi uygulamalarında keşfedebiliyorsunuz. Mesela HomeID!

Philips'in HomeID uygulamasıyla Airfryer'ınızı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Süreyi değiştirebiliyor, sıcaklığı ayarlayabiliyor ve ne pişirmek istiyorsanız tek dokunuşla kontrol edebiliyorsunuz.

7. Kocaman bir bütün tavuğu pişirebiliyorsunuz. Şahane değil mi?

Airfryer'larda bütün tavuğu pişirmek istiyorsanız haznesinin büyük olmasına dikkat edin. Tabii Philips Çift Hazneli Airfryer kullanacaksanız bu dert ortadan kalkıyor çünkü 9 L'lik haznesiyle kocamaaaaan bir tavuğu kolaylıkla pişirebiliyorsunuz.

8. Dolaptan tavuğu çıkarmayı unutanlara Airfryer bir hızır gibi yetişiyor!

Et, tavuk ve balık buzluktan çıktıktan sonra çözünmeleri pek de hızlı olmuyor. Airfryer'a dilediğiniz eti koyun ve düşük ayarda buzun çözünmesini bekleyin. Sanki sihirli!

9. Ayrıca Airfryer'ın haznesi, ızgarası ve diğer aparatları bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor.

Elektronik ürün kullandığınızda temizliği elbette zor. Islanırsa işiniz yaş... Airfryer'larda bu dert de ortadan kalkıyor. Çünkü parçaları bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor.

10. Airfryer'da yoğurt yapabilirsiniz. Nasıl mı? 👇

Yoğurt yapmak için sütü kaynattıktan ve mayasını ekledikten sonra sıcaklığının eşit kalması lazım ve bunu normalde üzerine bir bez koyarak haallediyoruz. Ama hazırlanan sütü bir kaseye koyup Airfryer'ı yoğurt modunda, bu mod yoksa 40 derece ve 8 saate ayarlarsanız mis gibi yoğurt yapabilirsiniz!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
