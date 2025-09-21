“Bir Tek Kızartma İçin mi Var?” Diyenlere Airfryer’ın Çok Yönlü Olduğunu Kanıtlayan 10 Özellik
Airfryer aldıysanız ve sadece patates kızartması yapıyorsanız onu en verimli şekliyle kullanmıyorsunuz demektir. Belki yemek ısıtmak için kullanıyorsunuzdur ama diğer marifetlerinin yanında bu pek de dikkat çekici olmuyor! Airfryer'ı daha verimli kullanmanız için onu yakından tanımanız gerekiyor!
1. Airfryer'da pişirilen et ve tavukların dışı çıtır ve içi yumuşacık kalıyor!
2. Eğer çift hazneli Airfryer seçerseniz iki yemeği de aynı anda pişirebilirsiniz!
3. Bir Airfryer'ın yemek tarifi bildiğini biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!
4. Yemekleri sıcak hava ile pişirdiği için neredeyse %90'a kadar az yağ ile yemek pişirebiliyorsunuz.
5. Az yağ kullanıldığı için elbette pişirilen yemekler daha sağlıklı oluyor!
6. Airfryer'lar için hazır yemek tariflerini kendi uygulamalarında keşfedebiliyorsunuz. Mesela HomeID!
7. Kocaman bir bütün tavuğu pişirebiliyorsunuz. Şahane değil mi?
8. Dolaptan tavuğu çıkarmayı unutanlara Airfryer bir hızır gibi yetişiyor!
9. Ayrıca Airfryer'ın haznesi, ızgarası ve diğer aparatları bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor.
10. Airfryer'da yoğurt yapabilirsiniz. Nasıl mı? 👇
