Bir Şarkı Seç, Şu Anki Modunu Söyleyelim!

Senin aklın ne geçmişte olanlarda ne de gelecekte yaşayacağın ihtimallerde. Sen şu an anı yaşıyorsun ve bu 10 kilometre öteden bile fark ediliyor. Kendinle kalmışsın bir süre ve böyle yapmak sana çok iyi gelmiş. Şu an ne olursa olsun her şeyi hissetmenin peşindesin!