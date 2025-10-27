onedio
Bir Şarkı Seç, Şu Anki Modunu Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
27.10.2025 - 22:01

Seçimlerinin senin hakkında net bilgiler verdiğini kabul edelim. Seçtiğin bir şarkıyla ruh halini bizzat kendimiz söyleyeceğiz.

E o zaman ne duruyorsun, bir şarkı seç hemen!

Seç birini!

Biraz yalnız hissediyorsun gibi...

Seçtiğin şarkıyı biz de dinledik ve ruh halinin biraz dalgalı olduğunu söyleyebiliriz. Kendini epey yalnız hissediyorsun ama ben kendime yeterim dediğin anlar da oluyor. Her şey geçici, merak etme...

Gitmek istemiyorsun ama kalasın da yok gibi.

Sen aşk insanısın aslında ama sanki hep acıların insanıymışsın gibi hissediyorsun. Sürekli kalbini kırmışlar ve hep giden onlar olmuş. Sen ise kalmışsın... Kalp kırıklığını belki anlayamayız ama her ne olursa olsun kalanın kazandığı bir dünyadayız.

Keyifler tıkırında!

Senin güncel ruh halin epey neşeli! Keyifler yerinde, sevdiklerin yanında, dertleri sineye çekmişsin ve hayatını yaşamak istediğin bir evredesin. Hiçbir pürüz olsun istemiyorsun ve bir noktada ipleri bırakmış gibisin. Bu sana çok iyi geliyor!

Sevdiklerine sarılmışsın ve mutlusun!

Kendini güvende hissettiğin ve mutlu olduğun bir dönemdesin. Ara ara geçmişi hatırlayıp iç çeksen de düne baktığında bugünün dünden daha iyi olduğunu ve her günün bugünden daha iyi olacağını biliyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve her şeyin geçici olduğunu kendine bir kez daha hatırlat!

Ne geçmişte ne de gelecekte... Anı yaşıyorsun!

Senin aklın ne geçmişte olanlarda ne de gelecekte yaşayacağın ihtimallerde. Sen şu an anı yaşıyorsun ve bu 10 kilometre öteden bile fark ediliyor. Kendinle kalmışsın bir süre ve böyle yapmak sana çok iyi gelmiş. Şu an ne olursa olsun her şeyi hissetmenin peşindesin!

Şu an burada değilsin çünkü aklın eskilerde...

Havada biraz nostalji kokusu var. Kendini köşeye sıkışmış hissediyorsun ve bir ayağın hep geçmişe dönük. Kafanı önüne çevirmek istemiyorsun çünkü geçmişte mutlu olduğun anılar hep aklının bir köşesinde. Bununla beraber de bir hüzün var üstünde. Her şeyin geçici olduğunu ve geçmişin geçmişte kaldığını sana hatırlatmak istiyoruz.

