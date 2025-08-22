Bir Nesli Şekillendiren 12 Rock Klibi
Bazı şarkılar vardır; yalnız sözleri ve melodisiyle değil klibiyle de unutulmaz olur! Bu klipler bir dönemi, bir duyguyu, bir gençliği anlatır. İzlediği rock klibinden ilham alıp tarzını değiştiren nice gençler var! O halde bu liste 'Ben rock dünyasına aitim!' diyenlere gelsin. 👇
1. Linkin Park - In the End
2. Green Day - Boulevard of Broken Dreams
3. Evanescence - Bring Me to Life
4. My Chemical Romance - Helena
5. Red Hot Chili Peppers - Californication
6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
7. The White Stripes - Seven Nation Army
8. Placebo - Every You Every Me
9. System of a Down - Chop Suey!
10. Paramore - Misery Business
11. Guns N' Roses - Don't Cry
12. R.E.M. - Losing My Religion
