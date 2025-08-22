onedio
Bir Nesli Şekillendiren 12 Rock Klibi

İrem Coşkun
23.08.2025 - 00:30

Bazı şarkılar vardır; yalnız sözleri ve melodisiyle değil klibiyle de unutulmaz olur! Bu klipler bir dönemi, bir duyguyu, bir gençliği anlatır. İzlediği rock klibinden ilham alıp tarzını değiştiren nice gençler var! O halde bu liste 'Ben rock dünyasına aitim!' diyenlere gelsin. 👇

1. Linkin Park - In the End

2. Green Day - Boulevard of Broken Dreams

3. Evanescence - Bring Me to Life

4. My Chemical Romance - Helena

5. Red Hot Chili Peppers - Californication

6. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

7. The White Stripes - Seven Nation Army

8. Placebo - Every You Every Me

9. System of a Down - Chop Suey!

10. Paramore - Misery Business

11. Guns N' Roses - Don't Cry

12. R.E.M. - Losing My Religion

