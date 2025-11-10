onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bir Lokmada Tarih: Atatürk’ün En Sevdiği Yemekleri Evde Denemek İsteyenlere Özel Rehber

etiket Bir Lokmada Tarih: Atatürk’ün En Sevdiği Yemekleri Evde Denemek İsteyenlere Özel Rehber

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 17:45

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde onun için ne yapsak az. Ama onu anarken en sevdiği yemekleri hazırlayıp onu sevgiyle anmak istedik! 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Selanik Usulü Ispanaklı Börek

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın en sevdiği yemeklerinden biri olan Selanik usulü ıspanaklı börek, Atatürk'ün sofralarından hiçbir zaman eksik olmazdı.

Malzemeler

  • 4 adet yufka

  • 500 g ıspanak

  • 1 adet kuru soğan

  • 200 g beyaz peynir

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber

Yapılışı

1. Ispanakları yıkayıp doğrayalım ve soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağı dökerek karıştıralım.

2. Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

3. Pişirdiğimiz ıspanaklara beyaz peyniri ekleyip karıştıralım.

4. Süt, yumurta ve zeytinyağını da pişip ılıyan ıspanaklara ekleyip karıştıralım.

5. Tepsiye yufka serelim ve her kata iç harcından ekleyelim. Yufkalarla üzerini kapatalım.

6. 180 derecede üstü kızarana kadar 40 dakika pişirelim.

2. Yağlı Fasulye

2. Yağlı Fasulye

Atatürk, lise yıllarından beri bu yemeği çok severdi. 1931 - 1935 yılları arasında Atatürk'ün aşçılığını yapan Halit Atay, bu yemeğin eksik olmadığını söylerdi.

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru fasulye

  • 1 adet soğan

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz biber

  • 1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı

1. Fasulyeleri bir gece önceden ıslatalım.

2. Tencerede yağ ile beraber soğan ve salçayı kavuralım.

3. Bir gece önceden ıslattığımız fasulyeleri süzüp ekleyelim ve karıştıralım.

4. Baharatlarla beraber sıcak suyu ekleyip pişirelim.

3. Karnıyarık ve Pilav

3. Karnıyarık ve Pilav

Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden bir diğeri de karnıyarık ve pilav idi. Özellikle ikisini karıştırarak yemeği çok severdi.

Karnıyarık için malzemeler

  • 6 küçük patlıcan

  • 250 g kıyma

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 domates

  • 1 yemek kaşığı salça

  • Tuz, karabiber, sıvı yağ

Yapılışı

1. Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda bekletelim ki acısı geçsin.

2. Kurulayalım ve patlıcanları kızartalım.

3. İç harcı için soğan, sarımsak ve kıymayı kavuralım.

4. Ardından domates ve salçayı ekleyip yine karıştıralım.

5. Ortadan yardığımız patlıcanların arasına harçtan ekleyelim ve 180 derecede 25-30 dakika boyunca pişirelim.

Pilav için malzemeler

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1,5 su bardağı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

Yapılışı

1. Pirinci ılık suda bekletelim.

2. Nişastasını çıkarttığımız pirinçleri tereyağında kavuralım.

3. Üstüne sıcak su ekleyip tuzu döktükten sonra suyu çekene kadar pişirelim.

4. Etli Bamya

4. Etli Bamya

Pek çoğumuzun sevmediği bamyayı Atatürk çok severdi ve öğlen-akşam sofralarından eksik ettirmezdi.

Malzemeler

  • 300 g kuşbaşı et

  • 300 g bamya

  • 1 adet soğan

  • 2 domates

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 limonun suyu

  • Tuz

Yapılışı

  • 1. Etleri tencerede kavuralım ve suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

  • 2. Üzerine doğranmış soğanı, salçayı ve rendelenmiş domatesleri ekleyelim.

  • 3. Bamyayı ekleyip limon suyunu gezdirelim.

  • 4. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirelim.

5. Fava (Bakla Ezmesi)

5. Fava (Bakla Ezmesi)

Atatürk, akşam sofralarına çok özen gösterirdi. En sevdiği meze de fava idi.

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru bakla

  • 1 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 3 su bardağı su

  • Tuz, limon suyu

Yapılışı

  • 1. Baklayı bir gece önceden ıslatalım.

  • 2. Tencereye bakla, doğranmış soğan, zeytinyağı, şeker, tuz ve suyu ekleyelim.

  • 3. Baklalar iyice yumuşayana kadar pişirelim.

  • 4. Piştikten sonra iyice ezelim ve limon suyu ekleyelim.

  • 5. Kalıba döktükten sonra soğuyunca dilimleyip servis edelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gül Reçeli

6. Gül Reçeli

Mustafa Kemal Atatürk, canı tatlı çektiğinde genellikle gül reçeli yerdi.

Malzemeler

  • 250 g kokulu gül yaprağı (pembe gül tercih edilir)

  • 4 su bardağı toz şeker

  • 1 limonun suyu

  • 4 su bardağı su

Yapılışı

  • 1. Gül yapraklarını yıkayıp kurutalım.

  • 1. Tencereye alıp üzerine şeker serpiştirdikten sonra birkaç saat bekletelim.

  • 3. Suyu ekleyip kaynamaya bırakalım.

  • 4. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 25-30 dakika pişirelim.

  • 5. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatalım ve kavanoza alalım.

7. İrmik Helvası

7. İrmik Helvası

Atatürk'ün sevdiği bir diğer tatlı ise irmik helvasıydı. Gül reçelinden sonra en çok irmik helvası yemeyi severdi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

  • 1. Tereyağını tencerede erittikten sonra irmiği ekleyip sürekli karıştırarak kavuralım.

  • 2. Rengi dönünce su, süt ve şekeri ekleyelim. Dikkatli olalım çünkü sıçrayabilir.

  • 3. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirelim.

  • 4. 10 dakika dinlendirdikten sonra karıştırarak servis edelim.

8. Atatürk, iş konuşmalarında muhakkak orta şekerli Türk kahvesi içerdi.

8. Atatürk, iş konuşmalarında muhakkak orta şekerli Türk kahvesi içerdi.

Aynı zamanda öğlen yemeklerinde ayran ve limonata içmeyi tercih ederdi. Ayran favori içeceklerinden biriydi.

Onu sevgi ve rahmetle anıyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın