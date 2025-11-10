Bir Lokmada Tarih: Atatürk’ün En Sevdiği Yemekleri Evde Denemek İsteyenlere Özel Rehber
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde onun için ne yapsak az. Ama onu anarken en sevdiği yemekleri hazırlayıp onu sevgiyle anmak istedik!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz...
1. Selanik Usulü Ispanaklı Börek
2. Yağlı Fasulye
3. Karnıyarık ve Pilav
4. Etli Bamya
5. Fava (Bakla Ezmesi)
6. Gül Reçeli
7. İrmik Helvası
8. Atatürk, iş konuşmalarında muhakkak orta şekerli Türk kahvesi içerdi.
