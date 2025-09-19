Bir Kart Seç, Tanışman Gereken Şarkıcıyı Söyleyelim!
Eminiz ki dinlediğin ve hayranı olduğun bir şarkıcı vardır ve tanışmak için can atıyorsundur! Bu isteğinin olabileceğini düşündük ve tanışman gereken şarkıcıyı tarot kartları ile seçeceğiz!
Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
Şimdi de yaşını öğrenelim.
Şimdi bir kart seç!
Güneş kartı çektin, bu da demek oluyor ki Aleyna Tilki ile tanışman gerek!
Azize kartı geldi, yani Sıla ile tanışman gerekiyor!
Aşıklar kartı çektin ve Kenan Doğulu ile tanışman gerektiği anlamını çıkarıyoruz!
Ölüm kartı geldi, Yani Zeynep Bastık ile tanışman gerek!
Joker kartı çektin, bu da demek oluyor ki Dua Lipa ile tanışman gerek!
Güç kartı sana Harry Styles ile tanışman gerektiğini söylüyor!
Büyücü kartı demek, Rosalía demek!
Kule kartı, okları The Weeknd'e doğru tutuyor!
