Bir Kart Seç, Tanışman Gereken Şarkıcıyı Söyleyelim!

Seçtiğin karta göre Zeynep Bastık ile tanışman gerekiyor! Ölüm kartı o kadar da kötü bir kart değil aslında. İsmine bakma, çünkü bu kart dönüşümü ve eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamayı temsil ediyor. Zeynep Bastık’ın tarzı ve müziği, klasik pop anlayışını modern dokunuşlarla değiştirmesiyle tam bu kartın ruhunu taşıyor. Bu eşleşme aslında sana geçmişi bırak ve kendini yeniden tanı mesajı veriyor. Zeynep Bastık ile tanışmak değişimi kucaklaman için sana ilham verebilir!