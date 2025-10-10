"Tradwife" Denen Sosyal Medyadaki Geleneksel Ev Hanımlığı Sadece Bir Akımdan mı İbaret?

Artık ideolojik kavgalarda geçmiş yüzyılın aksine filmler, kitaplar veya sanat eserleri tek başına kullanılmıyor. İnsanların hayatına giren sosyal medya ve bu sosyal medyanın tanınan yüzleri de dışarıdan bakınca 'apolitik' veya yaşam stili üzerine içerikler üretiyor gibi görünse de bilerek veya bilmeyerek belirli ajandaya hitap edebiliyor.

2010'larda ABD'de başlayan ve son yıllarda büyük akıma dönüşen tradwife (geleneksel eş) denen sosyal medya yüzlerinin feminizme ve özgür, ayakları üzerine durabilen kadın gibi kavramlara karşı bir tepki olduğu bir süredir dillendiriliyordu. İçerik üreticisi Gözde Rana Yılmaz ise bir videosunda bu kişilerin geleneksel annelik değil propoganda amaçlı öne çıkarıldığını öne sürdü.