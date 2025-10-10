onedio
"Tradwife" Denen Sosyal Medyadaki Geleneksel Ev Hanımlığı Sadece Bir Akımdan mı İbaret?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 12:26

Artık ideolojik kavgalarda geçmiş yüzyılın aksine filmler, kitaplar veya sanat eserleri tek başına kullanılmıyor. İnsanların hayatına giren sosyal medya ve bu sosyal medyanın tanınan yüzleri de dışarıdan bakınca 'apolitik' veya yaşam stili üzerine içerikler üretiyor gibi görünse de bilerek veya bilmeyerek belirli ajandaya hitap edebiliyor.

2010'larda ABD'de başlayan ve son yıllarda büyük akıma dönüşen tradwife (geleneksel eş) denen sosyal medya yüzlerinin feminizme ve özgür, ayakları üzerine durabilen kadın gibi kavramlara karşı bir tepki olduğu bir süredir dillendiriliyordu. İçerik üreticisi Gözde Rana Yılmaz ise bir videosunda bu kişilerin geleneksel annelik değil propoganda amaçlı öne çıkarıldığını öne sürdü.

Tradwife denen kavramı bilmesek bile illa sosyal medyada bu akımın üyelerine denk gelmişsinizdir.

Tertemiz elbiseler, çok sayıda çocuk, düzenli ve temiz mutfaklar ve bu mutfaklarda herhangi bir maddi sorunu olmadan kalabalık ailesine yemek yapan bir anne figürü.

Geleneksel cinsiyet rollerini ve kadınların ev merkezli yaşamasını savunan geleneksel eş akımı her ay kendi ifluencerlarını çıkarıyor. II. Dünya Savaşı sonrası idealize edilen 1950'lerin Amerikan tipi aile yapısının korunmasına bir geri dönüş özlemi olarak da görülen bu akım dünya çapında ilgi çekiyor.

Gözde Rana Yılmaz ise bunun bir propoganda olduğunu savundu.

Tabii paylaşım sosyal medyada da konuşuldu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

