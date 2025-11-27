onedio
Bir Dönem Herkesin Dilinden Düşüremediği 11 Şarkı

Aslı Uysal
27.11.2025 - 16:01

Çıktığı dönem bu kadar popüler olacağını kim bilebilirdi ki? Yıllar sonra bu şarkılar öyle bir efsaneye dönüştü ki sözlerinden melodisine şarkının tüm detayları silinmemek üzere hafızalara kazındı... İşte bir dönemler asla dilimizden düşmeyen efsane şarkılar!

1. Acıyor

2. Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

3. Renkli Rüyalar Oteli

4. Senden Daha Güzel

5. Bir Kadın Çizeceksin

6. Afilli Yalnızlık

7. Depresyondayım

8. Bir Derdim Var

9. Ben Buraya Çıplak Geldim

10. Kendime Yalan Söyledim

