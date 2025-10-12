Bir Doktor Açıkladı: Gece Sütyenle Uyumak Meme Kanserine Sebep Olur mu?

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalığı bildiğiniz üzere. Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Bunun başlıca nedenleri arasında yaşlanma, hormonal faktörler, yaşam tarzı değişiklikleri ve genetik yatkınlık bulunuyor.

Bunun yanında kansere sebep olduğu düşünülen pek çok alışkanlık da var. Onlardan biri de gece sütyenle uyumak. Bir doktor gece sütyenle uyumanın meme kanserine sebep olduğu bilgisinin doğru olup olmadığını açıkladı. Yanıt pek çok kişinin aklındaki soru işaretini ve korkuyu giderdi.