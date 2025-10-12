onedio
Bir Doktor Açıkladı: Gece Sütyenle Uyumak Meme Kanserine Sebep Olur mu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 16:02

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalığı bildiğiniz üzere. Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Bunun başlıca nedenleri arasında yaşlanma, hormonal faktörler, yaşam tarzı değişiklikleri ve genetik yatkınlık bulunuyor. 

Bunun yanında kansere sebep olduğu düşünülen pek çok alışkanlık da var. Onlardan biri de gece sütyenle uyumak. Bir doktor gece sütyenle uyumanın meme kanserine sebep olduğu bilgisinin doğru olup olmadığını açıkladı. Yanıt pek çok kişinin aklındaki soru işaretini ve korkuyu giderdi.

"Hiçbir bilimsel kanıt ve veri yok"

Gece sütyenle uyumanın cilt tahrişi, uyku kalitesinin düşmesi gibi problemlere yol açabileceğini söyleyen Uzman Doktor Mehmet Demirel, gece sütyen takmanın meme kanserine sebep olduğu ile ilgili herhangi bir kanıt ya da verinin bulunmadığını söyledi.

