Normalini Hepimiz Biliyoruz: Hamilelere Bebeğe Zarar Vermeden Nasıl Heimlich Manevrası Uygulanır

Heimlich manevrası, en çok hayat kurtaran ilkyardım tekniklerinden biri. Nefes borusuna kaçan isimleri etkili ve hızlı bir şekilde çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu harekette amaç, nefes borusunu tıkayan yabancı cismin dışarı atılmasını sağlamak. Ülkecek bu bilgiye son derece hakimiz bildiğiniz üzere. Hatta 'Biz Heimlich ülkesiyiz' dendiğini bile duymuşsunuzdur. Bu harekete hepimiz hakimiz fakat, Heimlich manevrası hamilelere nasıl uygulanır? Bir doktor detaylı bir şekilde gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha dikkatli olmak gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bunu yapacaksanız dikkatli yapın arkadaşlar. Fazla aşağıdan bastırırsanız Xiphoid prosesi kırma riskiniz var. Sternumun alt 1/3’lük kısmına basacaksınız. Mem... Devamını Gör