Normalini Hepimiz Biliyoruz: Hamilelere Bebeğe Zarar Vermeden Nasıl Heimlich Manevrası Uygulanır

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
12.10.2025 - 09:30

Heimlich manevrası, en çok hayat kurtaran ilkyardım tekniklerinden biri. Nefes borusuna kaçan isimleri etkili ve hızlı bir şekilde çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu harekette amaç, nefes borusunu tıkayan yabancı cismin dışarı atılmasını sağlamak. Ülkecek bu bilgiye son derece hakimiz bildiğiniz üzere. Hatta 'Biz Heimlich ülkesiyiz' dendiğini bile duymuşsunuzdur. Bu harekete hepimiz hakimiz fakat, Heimlich manevrası hamilelere nasıl uygulanır? Bir doktor detaylı bir şekilde gösterdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Daha dikkatli olmak gerekiyor.

Hamile birine Heimlich manevrası, normal uygulamadan biraz farklı yapılır çünkü karına basınç uygulamak bebeğe zarar verebilir. Bu yüzden baskı noktası diyaframın biraz üstü, yani göğüs kafesinin alt kısmıdır. Bu şekilde hamile birine de yine basit bir şekilde Heimlich manevrası uygulanabilir.

