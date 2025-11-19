Bir Aşk Filminin Başrolü Olsan, Hangi Şarkı Sahnene Eşlik Ederdi?
Hayal ediyoruz! Başroldesin, rüzgar saçlarını savuruyor, göz göze geldiğiniz an kalp atışların hızlanıyor… Peki o sahneye hangi şarkı eşlik ediyor? Her aşk hikayesinin bir melodisi vardır. Bu testte sana en çok yakışacak aşk filmi sahnesini ve onun fon müziğini söylüyoruz.
Hazırsan test başlasın👇🏻
1. En iyi anlaştığın burcu seçerek testimize başlayalım!
2. Bir aşk ilişkisinde senin için en önemli şey ne?
3. Biraz seni tanıyalım! Hangi özelliğe sahip birine asla tahammül edemezsin?
4. Bir çift gifi seç!
5. Bazı insanlar vardır, dünya yansa umurunda olmaz :) Sen onlardan biri misin? Ne kadar rahat olduğunu puanla bakalım!
6. Ruh eşinin varlığına inanıyor musun?
7. Sence, aşk her zorluğun üstesinden gelir mi?
8. Son olarak, oynadığın filmin romantizm seviyesini puanlamanı istiyoruz.
Ed Sheeran - Perfect
John Legend - All of Me
Stephen Sanchez - Until I Found You
