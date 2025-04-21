Beynimizi Ele Geçiren Sesler: Neden Bazı Şarkılar Takıntı Haline Gelir?
Hepimizin bir şarkıya takılıp da peş peşe defalarca dinlediği olmuştur. Duşta, yolda, hatta uyumadan önce bile dilimize dolanan o şarkılar neden bu kadar bağımlılık yapıyor? Cevabı bu içerikte! 👇
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