Beynimizi Ele Geçiren Sesler: Neden Bazı Şarkılar Takıntı Haline Gelir?

Bazı şarkılar o kadar popüler olur ki her yerde karşımıza çıkar. Radyoda, sosyal medyada, dizilerde ve hatta arkadaş ortamında sık sık duyduğumuz bir şarkı, farkında olmadan zihnimizde yer eder. Özellikle TikTok gibi platformlarda viral olan şarkılar bu yüzden aklımızdan çıkmaz! 'Ya ben bu grubu dinlemiyorum ki!' diye az mı söylendiniz!