Beşiktaş’tan Film Gibi Transfer Videosu: Taylan Bulut Transfer Videosu Gündem Oldu
Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut için hazırladığı transfer videosu paylaşıldı. Videoda eski futbolcular Şifo lakaplı Mehmet Özdilek, Ahmet Dursun, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin ve Pascal Nouma ile birlikte oyuncu Ayhan Taş yer aldı.
Beşiktaş, Schalke’de forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Taylan Bulut’u kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş’tan film gibi transfer videosu👇
