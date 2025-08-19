onedio
Beşiktaş’tan Film Gibi Transfer Videosu: Taylan Bulut Transfer Videosu Gündem Oldu

Beşiktaş'tan Film Gibi Transfer Videosu: Taylan Bulut Transfer Videosu Gündem Oldu

İsmail Kahraman
19.08.2025 - 21:32

Beşiktaş’ın yeni transferi Taylan Bulut için hazırladığı transfer videosu paylaşıldı. Videoda eski futbolcular Şifo lakaplı Mehmet Özdilek, Ahmet Dursun, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin ve Pascal Nouma ile birlikte oyuncu Ayhan Taş yer aldı.

Beşiktaş, Schalke’de forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Taylan Bulut’u kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş’tan film gibi transfer videosu👇

