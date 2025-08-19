onedio
Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş’ın Doğum Gününü Unutmadı: "Büyük Bir Hayranım Olduğunu Öğrendim"

Felipe Melo
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.08.2025 - 18:29

Galatasaray’ın tarihine geçen Brezilyalı futbolculardan biri olan Felipe Melo, yıllar geçse de Fenerbahçe’ye gönderme yapmaktan vazgeçmiyor. Felipe Melo son olarak Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş’ı hedef aldı.

Instagram hesabından Mert Hakan’ın doğum gününü kutlayan Melo, Fenerbahçeli futbolcunun eski bir paylaşımını hatırlatarak “Büyük hayranım olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da geçirdiği 4 sezonda saha içindeki sert futbolu ile dikkat çeken Felipe Melo, yıllar geçse de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili paylaşım yapmaktan geri durmuyor.

Felipe Melo’nun paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
