Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş’ın Doğum Gününü Unutmadı: "Büyük Bir Hayranım Olduğunu Öğrendim"
Galatasaray’ın tarihine geçen Brezilyalı futbolculardan biri olan Felipe Melo, yıllar geçse de Fenerbahçe’ye gönderme yapmaktan vazgeçmiyor. Felipe Melo son olarak Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş’ı hedef aldı.
Instagram hesabından Mert Hakan’ın doğum gününü kutlayan Melo, Fenerbahçeli futbolcunun eski bir paylaşımını hatırlatarak “Büyük hayranım olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’da geçirdiği 4 sezonda saha içindeki sert futbolu ile dikkat çeken Felipe Melo, yıllar geçse de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili paylaşım yapmaktan geri durmuyor.
Felipe Melo’nun paylaşımı 👇
