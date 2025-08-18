Hakemin Gölgesinde Bir Maç
Doksan dakikaya bir bütün olarak bakıldığında, Beşiktaş’ın durarak oynadığı, hücum etkinliğinin ve rakibe baskı yapmasının sürekliliği olmadığı zannedilebilir. Ancak gerçek durum bu değil. Beşiktaşlı futbolcular ne zaman tempoyu artırmaya kalksalar, Halil Umut Meler devreye girdi. Oyunu kendi koşu performansına göre ayarladı, rakibin dakikalarca yerde yatmasına göz yumdu, topun oyuna girmesinde sürekli gecikti. Bu tutumu, koşu sınavlarını geçip geçemediği yönündeki söylentileri güçlendirir nitelikteydi. Sonuçta Beşiktaş’ın sahada etkisiz görünmesinin en önemli nedenlerinden biri hakemin performansı ve sürekli Beşiktaş ataklarını yanlış kararlarla keserek tempoyu düşürmesiydi.
Meler’in Beşiktaş Karnesi
Beşiktaş’ın Yumuşak Karnı: Defans
Rafa Silva’nın Dönüşü
