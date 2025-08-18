Hakemin Gölgesinde Bir Maç

Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş’ın en zayıf noktası defans bölgesiydi. Yönetimin, mevcut bazı oyuncuları göndermeden yeni transfer yapması zor görünüyor. Bu durumda ya defansa katkı sağlayacak kanat oyuncuları alınmalı ya da hücum gücü yüksek savunmacılarla denge sağlanmalı. İdeal olanı her iki bölgeye de transfer yapmak ama mevcut şartlarda bu pek mümkün görünmüyor.

Yeni Transferlerin Performansı

Yeni transferlerden Abraham gün geçtikçe takıma daha çok ısınıyor. Atletik yapısı ve golcülüğüyle dikkat çekiyor. Kaçırdığı gollere bakıp aldanmamak gerek; asıl önemli olan doğru zamanda doğru pozisyona girmesi. Karakter olarak da Beşiktaş kültürüne yakın görünüyor. Tek kaygı, uzun lig, Avrupa ve kupa maratonunu tek başına kaldıramama ihtimali. Dolayısıyla mutlaka güçlü bir alternatifi bulunmalı.

N’didi ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Onun yerine oyuna giren Ege ve Kayra da olumlu katkı yaptı. Hatta oyunun hızlanmasına ve pozisyonların artmasına neden oldular. Ege’nin uzaktan şutları çok değerli. Uzun süredir Beşiktaş ceza sahası dışından etkili şutlar üretemiyordu. Bu maçta bir şutu kaleciden sekti ve Abraham’ın önünde kaldı; ancak şans Abraham’ın yanında değildi. Bu genç oyunculara daha sabırlı yaklaşmalıyız. Taylan Bulut hakkında bir şey söylemek erken olsa da kendi olan özgüveni ve kısa sürede yaptığı katkı göze hoş göründü.