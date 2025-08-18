onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Karşıyaka’dan "Atatürk ve Zübeyde Hanım" Forması: "Zübeyde Hanım’ın Evlatları"

Karşıyaka’dan "Atatürk ve Zübeyde Hanım" Forması: "Zübeyde Hanım’ın Evlatları"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.08.2025 - 23:46

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon formasında Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a yer verdi. Sosyal medyada ilgi çeken formaların arkasında “Zübeyde Hanım’ın evlatları” yazısı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, futbolda bu sezon giyeceği formayı ulu önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a adadı.

İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, futbolda bu sezon giyeceği formayı ulu önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a adadı.

Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

Özel formanın tanıtımı, 'Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla… Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu' açıklamasıyla paylaşıldı.

Karşıyaka, yeni sezon formalarıyla ilgili de, 'Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Takım ruhunun gücüyle Kaf Sin Kaf’ın yeni sezon yolculuğu başlıyor! Yeni sezon formamız, Kaf Sin Kaf ruhunu sahaya taşıyor! Bu forma, sadece sahada değil, kalplerde de en büyük zaferleri kazanacak' açıklamasını yaptı.

Formaların arkasında “Zübeyde Hanım’ın evlatları” yazısı da yer aldı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Roomeo

Yakıştı Kaf Kafa 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

atticusfetch

Karşıyaka'da oturan her çocuk bilir, Karşıyakalı olmanın mesuliyeti büyüktür.