Karşıyaka’dan "Atatürk ve Zübeyde Hanım" Forması: "Zübeyde Hanım’ın Evlatları"
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon formasında Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a yer verdi. Sosyal medyada ilgi çeken formaların arkasında “Zübeyde Hanım’ın evlatları” yazısı dikkat çekti.
İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, futbolda bu sezon giyeceği formayı ulu önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a adadı.
Yakıştı Kaf Kafa 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Karşıyaka'da oturan her çocuk bilir, Karşıyakalı olmanın mesuliyeti büyüktür.