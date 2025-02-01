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beIN Sports Muhabiri Nezih Akşener Sunum Sırasında Çimlerin Sulanma Anına Denk Gelince Güldüren Anlar Yaşandı

beIN Sports Muhabiri Nezih Akşener Sunum Sırasında Çimlerin Sulanma Anına Denk Gelince Güldüren Anlar Yaşandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 19:43

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Canlı yayınlar, her zaman beklenmedik ve sürpriz dolu anlara ev sahipliği yapar. Bu anlar bazen komik kazalarla sonuçlanır ve izleyicilere unutulmaz anılar bırakır. Ancak, bu durumlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda canlı yayınların doğasının bir parçasıdır. Her şeyin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği bu platformda, her şeyin mükemmel gitmesini beklemek gerçekçi olmaz. Bu durumlar, canlı yayınların özgün ve eşsiz bir deneyim sunmasını sağlar.

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beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, Başakşehir - Samsunspor maçını sunduğu sırada çimlerin sulanma anına denk geldi.

beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, Başakşehir - Samsunspor maçını sunduğu sırada çimlerin sulanma anına denk geldi.

Sırılsıklam olsa da sunuma devam eden muhabirin o anları izleyenleri güldürürken kendisi de sunumun sonunda kahkahalarına hakim olamadı.

Sırılsıklam olsa da sunuma devam eden muhabirin o anları izleyenleri güldürürken kendisi de sunumun sonunda kahkahalarına hakim olamadı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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