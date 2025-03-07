Senin Yaşam Felsefen Ne?
Senin Yaşam Felsefen Ne?
Hayatını nasıl şekillendirdiğin, senin için neyin önemli olduğu ve dünyaya nasıl baktığın, kişiliğinin derinliklerinde gizlidir. Bu test, yaşam felsefeni keşfetmene yardımcı olacak!
Hazırsan teste başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlıyoruz! Temizlik yaparken ne kadar detaycısın?
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2. Hayatta en önemli şey nedir?
3. Bir hatayı affetmek senin için ne kadar kolay?
4. Karar almakta çok zorlanan biri misin?
5. Sen nasıl bir insansın?
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6. Hayatını istediğin gibi yaşadığını düşünüyor musun?
7. Sana en uygun yaşam tarzı nedir?
8. Son olarak, evdeki mobilya ve dekorasyon miktarı nedir?
Minimalizm!
Titizlik!
Ferahlık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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