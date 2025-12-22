Estetik Anlayışını Tek Kelimeyle Anlatıyoruz!
Estetik anlayışı bazen bir bakışta, bazen bir objede, bazen de sadece ruh halimizde saklıdır. Kimimiz sade bir fincana âşık olurken kimimiz neon ışıklar görünce bile içinden “evet işte bu!” der.
Peki senin estetik anlayışını tek bir kelimeyle anlatsak… o kelime ne olurdu?
Bu testi çöz ve kendi görsel ruhunu keşfet! ✨
1. Bir mekâna girdiğinde ilk fark ettiğin şey ne olur?
2. Telefonunun arka planı genelde nasıl olur?
3. Bu odalardan hangisi tam senlik?
4. Bir dekorasyon alışverişi yaparken önceliğin nedir?
5. Bir duvar rengi seçmen gerekse hangisine yönelirsin?
6. Bir kahve ikram edelim… Hangi fincanı seçersin?
7. Sana göre aşağıdakilerden ''göze en hoş gelen'' tarz hangisi?
Senin Estetiğin: Minimalizm
Senin Estetiğin: Doğallık
Senin Estetiğin: Zarafet
Senin Estetiğin: Yaratıcılık
