8 Soruda Senin Yaşam Felsefeni Buluyoruz!

Erkan Tuna Budak
23.12.2025 - 10:08

Her kafadan bir ses çıkarken, 'Anı yaşa.' derken bir başkası hemen 'Keyfine göre değil, kontrol altında yaşa.' der. E hangisini dinleyeceğiz ki? Kendi yaşam felsefen varsa ne ala ama eğer henüz bulamadıysan yaşam felsefenin ne olduğunu söyleyeceğiz!

1. Güne nasıl başladığın, hayatı nasıl karşıladığının fragmanıdır. Senin sabahın nasıl geçiyor?

2. Diyelim ki eline havadan yüklü bir miktar para geçti. İlk harcaman ne olurdu?

3. Katılmak için çok heveslendiğin bir plan son dakika arkadaşın tarafından iptal edildi...

4. Çok aç olduğun bir gün mutfağa gidip kendine ne hazırladığını söyler misin?

5. Sence temizlik yapmanın bir günü ve saati olmalı mı?

6. Hayalindeki ideal evin salonu bunlardan hangisine benziyor?

7. Temizlik ve düzen anlayışını tek kelimeyle özetle desek?

8. Kış temizliği hakkındaki düşünceni öğrenelim ve testi bitirelim!

Senin yaşam felsefenin özünde 'sadelik' var. Fazla eşyanın yarattığı karmaşadansa, az ve öz eşyanın getirdiği ferahlığı tercih ediyorsun. Evinde sadece gerçekten kullandığın, işlevi olan ve sana iyi hissettiren parçalara yer var. Bu yaklaşımın sayesinde temizlik ve düzen senin için saatler süren bir iş olmaktan çıkıyor. Zihnini ve yaşam alanını sade tutarak huzuru buluyorsun.

Senin için düzen, hayat kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Her şeyin yerli yerinde olduğu, temiz ve planlı bir yaşam alanında kendini çok daha iyi ve verimli hissediyorsun. Detaylara önem veriyor ve hijyeni ön planda tutuyorsun. Evinin her zaman derli toplu ve temiz olması zihninin de berrak kalmasına yardımcı oluyor.

Eşyalar senin için sadece birer obje değil, birçoğu geçmişten bir anı taşıyor. Evini yaşanmışlık hissi veren detaylarla, aksesuarlarla ve renklerle doldurmayı seviyorsun. Boş ve steril alanlar yerine sıcak ve dolu bir atmosfer seni daha mutlu ediyor. Senin düzen anlayışın duygusal bağ kurduğun eşyalarınla uyum içinde yaşamak üzerine kurulu!

Senin önceliğin her zaman kişisel konforun. Temizlik ve düzen konusunda aşırıya kaçmıyorsun ve hayatı kendin için zorlaştırmıyorsun. İşlevsel çözümler ve rahatlık senin için kusursuz bir görüntüden daha önemli. Evin senin dinlenme alanın ve bu yüzden küçük dağınıklıkları dert etmiyorsun. Aynı zamanda yaşam alanının tadını çıkarmaya bakıyorsun!

