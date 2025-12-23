8 Soruda Senin Yaşam Felsefeni Buluyoruz!
Her kafadan bir ses çıkarken, 'Anı yaşa.' derken bir başkası hemen 'Keyfine göre değil, kontrol altında yaşa.' der. E hangisini dinleyeceğiz ki? Kendi yaşam felsefen varsa ne ala ama eğer henüz bulamadıysan yaşam felsefenin ne olduğunu söyleyeceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Güne nasıl başladığın, hayatı nasıl karşıladığının fragmanıdır. Senin sabahın nasıl geçiyor?
2. Diyelim ki eline havadan yüklü bir miktar para geçti. İlk harcaman ne olurdu?
3. Katılmak için çok heveslendiğin bir plan son dakika arkadaşın tarafından iptal edildi...
4. Çok aç olduğun bir gün mutfağa gidip kendine ne hazırladığını söyler misin?
5. Sence temizlik yapmanın bir günü ve saati olmalı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayalindeki ideal evin salonu bunlardan hangisine benziyor?
7. Temizlik ve düzen anlayışını tek kelimeyle özetle desek?
8. Kış temizliği hakkındaki düşünceni öğrenelim ve testi bitirelim!
Yaşam felsefen minimalizm!
Senin yaşam felsefen disiplin ve düzen!
Senin yaşam felsefen biraz duygusal!
Senin yaşam felsefen pratiklik üzerine kurulu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın