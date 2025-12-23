onedio
Evi Hep Tertemiz Olanların Kimseyle Paylaşmadığı 11 Gizli Taktik

Aslı Uysal
23.12.2025 - 11:31
23.12.2025 - 11:31

Evleri daima tertemiz görünen insanların temizlik sırrını hiç merak ettiniz mi? Aslında onların sırları yok, sadece temizliği bir düzen içinde devam ettiriyorlar. İşte istikrarlı bir şekilde uyguladıkları temizlik sırları!

1. Gün sonunda evi toparlarlar!

Günü, akşam evde nasıl bitirirseniz eviniz de öyle kalır. Tertemiz bir eve uyanmak için gece mutlaka dağınıklığı toplayın. Üstelik sadece 10 dakikalık bir toparlama bile evi temiz ve düzenli gösterir. Sabah da kendine daha çok vakit ayırabilirsin.

2. Dağınıklığı önlemek için eşyaları her zaman dengelidir.

imgur.com

Evde temiz bir görüntü yaratmak için eşya kalabalığından mutlaka uzak durun. Mesela evde bir eşyayı mı yeniledin, o zaman eskisini mutlaka evden çıkarman lazım. Bu sayede dolaplar, çekmeceler ve özellikle mutfak asla dağınık görünmez!

3. Görünür yüzeyleri eşyalarla doldurmazlar!

Tezgah, sehpa, masa gibi görünür yüzeyler evde en çok dikkat çeken kısımlardır. Çünkü dağınıklık her zaman burada birikir. Bu kısımları daha minimal dekore ederek, evini daha temiz ve düzenli gösterebilirsin. Tabii, bu hile de aramızda kalsın!

4. Onların lavabosunda asla bulaşık bulamazsın!

Bulaşık makinesi dolu olduğunda üşenip tüm bulaşıkları lavabonın içine yığdığını biliyoruz... Sonra da bulaşıklar biriktiği için de şikayet etmeye hiç hakkın yok. Çünkü bulaşıklar birikerek mutfağı git gide daha kaotik bir hale dönüştürürler. Üstelik onları bir anda temizlemek de saatler alabilir.

5. Her şeyi tek bir güne sığdırmazlar!

Her şeyi bir günde yapmak üstünden sanki bir tır geçmiş gibi yorucu olur... Bu yüzden temizliğin yazılı olmayan kurallarından bir tanesi de işleri bölerek yapmaktır. Bir gün toz al, ertesi gün banyoyu temizle, ertesi gün yerleri sil...

6. Çöplerini asla biriktirmezler!

Evdeki en kötü alışkanlığın çöpleri bekletmekse bu üşengeçliğini acilen yenmelisin. Hem evinin sağlığı hem de hijyen için bu davranışın hiç oluru yok. Hatta günde bir kere değil eğer çöp kutun doluyorsa daha fazla çöp atmaya özen göster.

7. Duştan sonra banyoyu asla kirli bırakmazlar!

Temizlik yaparken en çok vakit alan yerlerden biri de banyo temizliği. Hele günlerce beklemişse vay haline... Bu işi pratikleştirmek için banyo yaptıktan sonra hızlı temizleme modunu aç. En azından duş kabini ve lavabo etrafını bezle hızlıca sil.

8. Arkalarında tek bir kırıntı bile bırakmazlar!

Evi daha temiz tutmanın püf noktalarından biri de asla bir işi sonraya bırakmamaktır. Tezgaha bir şey mi döküldü hemen sil, bir yeri mi dağıttın hemen topla... Böyle anında müdahaleler ufak işlerin çığ gibi büyümesini engeller.

9. Her dolapta mutlaka düzenleyicileri vardır!

Dolapların içini temiz ve düzenli tutmanın en güzel yolu dolap içlerini kategorize etmekten geçer. Her dolapta bulunduracağın birkaç küçük kutu, sepet veya bölme temizlik yapmanı kolaylaştırır. Ayrıca ihtiyacın olan şeyleri de anında bulursun!

10. Evi kontrol etmeden asla çıkmazlar!

Ev sahipleri kapıdan çıkmadan önce mutlaka son bir göz atarlar. Bunun en büyük nedeni eve geri döndüklerinde mükemmel bir düzenle karşılaşmak. Bu kontroller ise genelde koltuğu düzeltmek, mutfak tezgahını temiz bırakmak gibi rutin işler...

11. Evlerini daima havalandırırlar!

Pencereleri saatlerce açık bırakmak yerine belirli zamanlarda açık bırakın. Böylece toz sirkülasyonu azalır ve ev daha ferah olur. Üstelik hava alan bir ev her zaman daha temizdir.

