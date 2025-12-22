onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evine Samimi Bir Hava Katacak “Cozy Dekorasyon” Nedir?

etiket Evine Samimi Bir Hava Katacak “Cozy Dekorasyon” Nedir?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 12:31

Eve adım attığınız anda sizi saracak ve sarmalayacak sıcacık bir his mi arıyorsunuz? Hayat koşuşturmasından sıyrılıp evin rahatlığına kendinizi bırakmak mı istiyorsunuz? O zaman samimi ve tatlı cozy dekorasyon ile evinizi konfor alanınız yapabilirsiniz. Gelin, birlikte cozy dekorasyonun ne olduğuna bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak yumuşak battaniyeler alarak başlamalısınız!

Cozy dekorasyonun temelinde yumuşaklık yer alır! Bu yüzden battaniye önemli bir detaydır. Üzerinize aldığınız zaman sıcaklığını hemen hissettirecek battaniyeler sayesinde evinizin ortamını değiştirebilirsiniz. Kanepenin kenarına konulmuş bir örgü battaniyeler sizi sıcacık tutarken evinize de samimi bir hava katar.

2. Mumlarla ortamı yumuşatın.

Cozy dekorasyonun olmazsa olmazlarından biri de mumlardır. Sıcak ve loş ışıklarını etrafa saçan mumlar eve romantik bir hava veriri. Özellikle vanilya, kahve ya da tarçın gibi kokan mumlar kış aylarında evin sıcaklığını artırır! Mum ışığının verdiği huzur tüm stresten arınmanızı sağlar.

3. Işık tonlarını sıcak tercih edin.

Cozy dekorasyonda ışıklandırma çok kritiktir. Sarı tonlarında yumuşak ışıklar tercih etmelisiniz! Soğuk beyaz ışıklara göre ortamın daha samimi gözükmesini sağlar. Düşünsenize, loş bir atmosfer... Evinize huzurun ve sakinliğin yayıldığını hissedersiniz.

4. Düz yerine, desenli kilim serin.

Odanın sıcaklığını etkileyen en önemli unsurlardan biri zemini saran kilimlerdir. Yumuşak yapılı kilimler tercih ederseniz her adımınızda sıcaklığı hissedersiniz. Bej, krem ve kahve gibi doğal tonlar cozy dekorasyona daha fazla uyacaktır!

5. Bolca kırlent kullanın.

5. Bolca kırlent kullanın.

Salona girdiniz... Pofuduk bir koltuk ile karşılaşmak sıcacık hissettirmez mi? Farklı boyutlarda, dokularda ve desenlerde yastık kullanabilirsiniz. Yumuşacık yastıklar hem dekoratif olarak hoş durur hem de rahatlamanızı sağlar. Koltuğunuza uzandığınız anda sizi sarıp sarmalarlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Doğal malzemelere yer verin.

Cozy dekorasyonun kurallarında biri doğal olmaktır. Ahşap detaylar, bambu aksesuarlar ya da pamuklu kumaşlar... Eve sıcacık görünüm katabilirler. Sert ve modern yüzeylerden uzak durarak doğal malzemelerden yapılmış olanlara yönelmelisiniz. Böylece yumuşak enerji her yere yayılır!

7. Evin her köşesine bitki yerleştirin.

Yeşilin verdiği sakinlik... Evdeki sıcak atmosfer ile bir araya geldiği zaman ruh halinizi dengeler. Büyük bitkileri odanın köşelerine koyabilirsiniz. Küçük saksılar ise masa üstüne ya da kitaplıklara yerleştirilebilir. Ortama nefes gelir!

8. Kitaplık oluşturun.

Cozy dekorasyon felsefesin rahatlama, sakinleşme yer alır. Bunların yanına iç dünyaya dönme ve kendine odaklanmayı da eklememiz gerekir. Bu yüzden sevebileceğiniz ve size hitap eden kitaplar edinerek kendinize kitaplık oluşturabilirsiniz. Her baktığınızda iyi hissedersiniz. Ayrıca ortamın iyice samimi ve sıcak görünmesini sağlar!

9. Duvarları kişiselleştirin.

9. Duvarları kişiselleştirin.

Kişisel alan yaratmanız gerekir! Duvarlara aile fotoğraflarını, sevilen sözleri, küçük tabloları ya da posterleri ekleyebilirsiniz. Bu detaylarla birlikte ev anılarla canlanır ve daha samimi görünür. Her baktığınızda sizi mutlu edecek şeyleri duvarlarınızda görmek evinizi yuvaya dönüştürecektir.

10. Son olarak! Evinizde kendi zamanınızı yaratın.

Dekorasyon dediğimiz zaman akla direkt eşyaların yerleşimi ve seçimi gelir. Ama bunun arkasında yatan sebebi unuturuz. Kendimizi bulmak, kendimizi yansıtmak! Herkese güzel gelecek bir ortam oluşturmaktan ziyade, kendi samimiyetimizi gösterdiğimiz bir şeydir. Bu yüzden hayat koşuşturmasından sıyrılıp kendinize zaman ayırdığınız vakitleriniz olsun. Evinizi cozy hale getirecek bir diğer şey budur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın