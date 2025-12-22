Evine Samimi Bir Hava Katacak “Cozy Dekorasyon” Nedir?

Dekorasyon dediğimiz zaman akla direkt eşyaların yerleşimi ve seçimi gelir. Ama bunun arkasında yatan sebebi unuturuz. Kendimizi bulmak, kendimizi yansıtmak! Herkese güzel gelecek bir ortam oluşturmaktan ziyade, kendi samimiyetimizi gösterdiğimiz bir şeydir. Bu yüzden hayat koşuşturmasından sıyrılıp kendinize zaman ayırdığınız vakitleriniz olsun. Evinizi cozy hale getirecek bir diğer şey budur!