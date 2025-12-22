Evine Samimi Bir Hava Katacak “Cozy Dekorasyon” Nedir?
Eve adım attığınız anda sizi saracak ve sarmalayacak sıcacık bir his mi arıyorsunuz? Hayat koşuşturmasından sıyrılıp evin rahatlığına kendinizi bırakmak mı istiyorsunuz? O zaman samimi ve tatlı cozy dekorasyon ile evinizi konfor alanınız yapabilirsiniz. Gelin, birlikte cozy dekorasyonun ne olduğuna bakalım!
1. İlk olarak yumuşak battaniyeler alarak başlamalısınız!
2. Mumlarla ortamı yumuşatın.
3. Işık tonlarını sıcak tercih edin.
4. Düz yerine, desenli kilim serin.
5. Bolca kırlent kullanın.
6. Doğal malzemelere yer verin.
7. Evin her köşesine bitki yerleştirin.
8. Kitaplık oluşturun.
9. Duvarları kişiselleştirin.
10. Son olarak! Evinizde kendi zamanınızı yaratın.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
