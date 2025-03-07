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Ev Hapsinin Bittiğini Duyuran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Bu Kez de Evlenmek İstediğini Açıkladı

Ev Hapsinin Bittiğini Duyuran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Bu Kez de Evlenmek İstediğini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 10:48

Her paylaşımı ve hareketiyle gündem olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, son olarak 400 bin TL karşılığında yalnız birine akşam yemeğinde kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyurmuş ve hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. 

İfadesinin ardından ev hapsi cezası alan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezanın sona erdiğini duyurdu. Ancak yurt dışı yasağının hala devam ettiğini belirten Taşkın, bu kez de “Evlenmek istiyorum” paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte detaylar...

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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım yüzünden başını derde sokmuştu.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım yüzünden başını derde sokmuştu.

Sosyal medya hesabından 400 bin TL karşılığında yalnız birine yemekte kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, paylaşımı sonrası tepki çekmiş ve CİMER’e yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı. 

“Müstehcenlik” suçlamasıyla ifade veren fenomen, serbest bırakılmış ancak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

19 gün boyunca evinde kalan Taşkın, sonunda özgürlüğüne kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

19 gün boyunca evinde kalan Taşkın, sonunda özgürlüğüne kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

“Haftada bir imza atmam gerekiyor ve yurt dışına çıkmam yasak. 17 Haziran 2025 saat 11.30’da Çağlayan Adliyesi’nde duruşmam var. Umarım beraat kararı çıkar. Şans dileyin bana.” sözleriyle takipçilerine seslendi. 

Ancak açıklaması bununla sınırlı kalmadı.

Fenomen, yurt dışı yasağına da bir gönderme yaparak “Duruşma tarihine kadar İbiza’ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm.” dedi.

Fenomen, yurt dışı yasağına da bir gönderme yaparak “Duruşma tarihine kadar İbiza’ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm.” dedi.

Hatırlarsanız, OnlyFans'ten ayda 100 bin dolar kazandığını belirtip, dava sürecinin ardından Bali'ye yerleşmeye karar vermişti. Ancak ada hayatına alışamayınca da ülkeye geri dönmüştü.

Ev hapsinin sona ermesinin ardından yeni bir karar alarak “Ben evlenmek istiyorum” diyen Taşkın yine şaşırttı.

Ev hapsinin sona ermesinin ardından yeni bir karar alarak “Ben evlenmek istiyorum” diyen Taşkın yine şaşırttı.
twitter.com

Takipçileri bu açıklama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kimileri bunun yine dikkat çekmek için yapılan bir çıkış olduğunu dile getirdi. Şimdi herkes fenomenin gerçekten evlenmeyi mi planladığını yoksa yine sansasyonel bir çıkış mı yaptığını konuşuyor. Bakalım ilerleyen günlerde Taşkın, gündemi nasıl meşgul edecek? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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dnarib

koca istirem

azattiq

Kızın yargılandığı şeye bak awk ya :D Şimdi ben 1k'ya biriyle yemeğe çıkarım desem bunun neresinden ne gibi bir müstehcenlik çıkıyor akıl alır gibi değil. Ak... Devamını Gör

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