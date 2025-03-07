Ev Hapsinin Bittiğini Duyuran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Bu Kez de Evlenmek İstediğini Açıkladı
Ev Hapsinin Bittiğini Duyuran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Bu Kez de Evlenmek İstediğini Açıkladı
Her paylaşımı ve hareketiyle gündem olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, son olarak 400 bin TL karşılığında yalnız birine akşam yemeğinde kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyurmuş ve hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.
İfadesinin ardından ev hapsi cezası alan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezanın sona erdiğini duyurdu. Ancak yurt dışı yasağının hala devam ettiğini belirten Taşkın, bu kez de “Evlenmek istiyorum” paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İşte detaylar...
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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım yüzünden başını derde sokmuştu.
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19 gün boyunca evinde kalan Taşkın, sonunda özgürlüğüne kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Fenomen, yurt dışı yasağına da bir gönderme yaparak “Duruşma tarihine kadar İbiza’ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm.” dedi.
Ev hapsinin sona ermesinin ardından yeni bir karar alarak “Ben evlenmek istiyorum” diyen Taşkın yine şaşırttı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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koca istirem
Kızın yargılandığı şeye bak awk ya :D Şimdi ben 1k'ya biriyle yemeğe çıkarım desem bunun neresinden ne gibi bir müstehcenlik çıkıyor akıl alır gibi değil. Ak... Devamını Gör
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