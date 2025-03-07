Ev Hapsinin Bittiğini Duyuran OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Bu Kez de Evlenmek İstediğini Açıkladı

Her paylaşımı ve hareketiyle gündem olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, son olarak 400 bin TL karşılığında yalnız birine akşam yemeğinde kız arkadaşı olarak eşlik edebileceğini duyurmuş ve hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İfadesinin ardından ev hapsi cezası alan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezanın sona erdiğini duyurdu. Ancak yurt dışı yasağının hala devam ettiğini belirten Taşkın, bu kez de “Evlenmek istiyorum” paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte detaylar...