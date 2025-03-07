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Kahvaltıda Sadece Kuruyemiş ve Vitaminle Beslenen Çağla Şıkel Bu Kez Akşam Yemeğini Paylaştı

Kahvaltıda Sadece Kuruyemiş ve Vitaminle Beslenen Çağla Şıkel Bu Kez Akşam Yemeğini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 09:58

Türkiye’nin en güzel ve enerjik ünlü isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, her zaman fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla merak konusu olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü modelin bu kadar formda kalmasının sırrı hep konuşuluyor. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı büyük yankı uyandırmıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitaminler olması hem şaşkınlık yaratmış hem de tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu kez ise akşam yemeğini paylaştı! 

Bakalım bu menüye ne diyeceksiniz?

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Modellik, oyunculuk, sunuculuk…

Modellik, oyunculuk, sunuculuk…

Çağla Şıkel’in kariyerinde yapmadığı şey yok desek yeridir. 90’lı yılların sonunda modellik kariyerine başlayan Şıkel, ardından oyunculuk ve sunuculuğa da el attı. Şimdilerde ise gündüz kuşağında “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı programı sunuyor. Yoğun iş temposuna ve iki çocuk annesi olmasına rağmen enerjisi hiç bitmeyen Çağla Şıkel’in bu fit ve sağlıklı görüntüsünün arkasında nasıl bir yaşam tarzı olduğu hepimizin merak ettiği bir konu.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, her sabah keçi sütü üzerine çal, hindistan cevizi ve balla yapılan ‘altın süt’ içtiğini ve bunun güzelliğinin en büyük sırrı olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, her sabah keçi sütü üzerine çal, hindistan cevizi ve balla yapılan ‘altın süt’ içtiğini ve bunun güzelliğinin en büyük sırrı olduğunu söylemişti.

Ayrıca aldığı kalorilere dikkat ettiğini ve sporu hiçbir zaman aksatmadığını da belirtmişti. Ancak en çok konuşulan şeylerden biri ünlü modelin paylaştığı kahvaltısı olmuştu. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitaminlerini gören takipçileri şok olmuş, sosyal medyada bu konu uzun süre tartışılmıştı.

Ünlü isimlerden de yorumlar gelmiş, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Lale Belkıs bile konuyla ilgili konuşmuştu.

Ünlü isimlerden de yorumlar gelmiş, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Lale Belkıs bile konuyla ilgili konuşmuştu.

Belkıs, 'Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye 'peynir, ekmek' yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim...' diyerek bir dönem kendisi de katı bir beslenme düzeni uyguladığını açıklamıştı.

Ancak bu kez Şıkel’in akşam yemeği olay oldu!

Ancak bu kez Şıkel’in akşam yemeği olay oldu!

Ünlü manken, sosyal medya hesabından akşam yemeğinde sadece turp yediğini paylaştı. Paylaşıma kimi 'Ben böyle beslensem bir yerde düşüp bayılırım' diyenler de oldu, 'doktor kontrolünde böyle besleniyorsa sağlıklı aslında' diyenler de... Peki siz böyle beslenebilir miydiniz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Mesut Mutlu Bahtiyar

Gaz yapar, ateşle yaklaşmamak lazım... Zaten ince roket gibi mazallah...🚀🚀🚀

burhan altintop

dikkat cekme cabalari bence