Kahvaltıda Sadece Kuruyemiş ve Vitaminle Beslenen Çağla Şıkel Bu Kez Akşam Yemeğini Paylaştı
Kahvaltıda Sadece Kuruyemiş ve Vitaminle Beslenen Çağla Şıkel Bu Kez Akşam Yemeğini Paylaştı
Türkiye’nin en güzel ve enerjik ünlü isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, her zaman fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla merak konusu olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü modelin bu kadar formda kalmasının sırrı hep konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı büyük yankı uyandırmıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitaminler olması hem şaşkınlık yaratmış hem de tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu kez ise akşam yemeğini paylaştı!
Bakalım bu menüye ne diyeceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Modellik, oyunculuk, sunuculuk…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel, her sabah keçi sütü üzerine çal, hindistan cevizi ve balla yapılan ‘altın süt’ içtiğini ve bunun güzelliğinin en büyük sırrı olduğunu söylemişti.
Ünlü isimlerden de yorumlar gelmiş, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Lale Belkıs bile konuyla ilgili konuşmuştu.
Ancak bu kez Şıkel’in akşam yemeği olay oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gaz yapar, ateşle yaklaşmamak lazım... Zaten ince roket gibi mazallah...🚀🚀🚀
dikkat cekme cabalari bence