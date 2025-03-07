Kahvaltıda Sadece Kuruyemiş ve Vitaminle Beslenen Çağla Şıkel Bu Kez Akşam Yemeğini Paylaştı

Türkiye’nin en güzel ve enerjik ünlü isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, her zaman fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla merak konusu olmayı başarıyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü modelin bu kadar formda kalmasının sırrı hep konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı tabağı büyük yankı uyandırmıştı. Kahvaltıda sadece çiğ kuruyemiş ve vitaminler olması hem şaşkınlık yaratmış hem de tartışmaları beraberinde getirmişti. Bu kez ise akşam yemeğini paylaştı!

Bakalım bu menüye ne diyeceksiniz?