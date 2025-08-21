onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Behçet Yalın Özkara Test Etti Onayladı: Kadın Tuvaletleri mi Daha Pis Yoksa Erkek Tuvaletleri mi?

Behçet Yalın Özkara Test Etti Onayladı: Kadın Tuvaletleri mi Daha Pis Yoksa Erkek Tuvaletleri mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.08.2025 - 19:46

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya hesabından ürettiği içeriklerle dikkat çekmeyi başaran Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu sefer birçok kişinin merak ettiği bir efsaneye açıklık getirdi. Sizler de tuvaletler söz konusu olunca “kadın tuvaletleri daha pis” cümlesini muhakkak duymuşsunuzdur. Behçet Yalın Özkara da tuvaletlerden aldığı örnekleri kıyaslayarak soru işaretlerini giderdi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte video 👇

Sonuçlarda gördüğünüz üzere kadın tuvaletleri daha temiz çıkmıştı.

Sonuçlarda gördüğünüz üzere kadın tuvaletleri daha temiz çıkmıştı.

Tuvaletlerin hijyeninin sağlanması birçok sağlık probleminin de önünü kesiyor. Bu sebeple hafife almamak lazım. Artık bu konu açılınca videoyu izleterek cevabı sizler verirsiniz. Bakalım Behçet Yalın Özkara bir sonraki videosunda neyi ele alacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın