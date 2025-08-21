Behçet Yalın Özkara Test Etti Onayladı: Kadın Tuvaletleri mi Daha Pis Yoksa Erkek Tuvaletleri mi?

Sosyal medya hesabından ürettiği içeriklerle dikkat çekmeyi başaran Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu sefer birçok kişinin merak ettiği bir efsaneye açıklık getirdi. Sizler de tuvaletler söz konusu olunca “kadın tuvaletleri daha pis” cümlesini muhakkak duymuşsunuzdur. Behçet Yalın Özkara da tuvaletlerden aldığı örnekleri kıyaslayarak soru işaretlerini giderdi. Gelin detaylara geçelim!
Sonuçlarda gördüğünüz üzere kadın tuvaletleri daha temiz çıkmıştı.
