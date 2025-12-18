onedio
Böylesini Hiç Görmemiştik: Lvbel C5, Kendi Suratından Kapı Tokmağı, Şarkısından da Kapı Zili Yaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 15:22

Son zamanların en popüler rapçileri arasında yer alan Lvbel C5'in kendi suratı ve kendi şarkısıyla özel bir kapı tokmağı ve zili yaptırdığı ortaya çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5' tanımayan kalmamıştır herhalde!

'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5 attığı her adımla olay oluyor. 

Sadece rapçilik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor. Katıldığı röportajda yaptığı açıklamalar, gülünce martıya dönen kaşları, kimilerine göre sempatik, kimilerine göre de antipatik halleriyle dikkat çeken Lvbel C5, şimdilerde Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşıyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise özel hayat ama tamamen kişisel özel hayatı!

Geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'in kapısının önüne giden bir arkadaşı tarafından paylaşılan video sosyal medyada hızla yayıldı. 

Lvbel C5'in kendi suratını bastırarak yaptırdığı kapı tokmağı ve TAK TAK TAK şarkısını kullanarak yaptırdığı kapı zili sosyal medyada olay oldu!

Buyurun, eşi benzerini görmediğimiz, bir miktar ego kokan kapı tokmağını önce beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
