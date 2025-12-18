Böylesini Hiç Görmemiştik: Lvbel C5, Kendi Suratından Kapı Tokmağı, Şarkısından da Kapı Zili Yaptırdı!

'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5 attığı her adımla olay oluyor.

Sadece rapçilik kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor. Katıldığı röportajda yaptığı açıklamalar, gülünce martıya dönen kaşları, kimilerine göre sempatik, kimilerine göre de antipatik halleriyle dikkat çeken Lvbel C5, şimdilerde Danla Bilic'in yakın dostu Ece Kırtanır'la aşk yaşıyor.