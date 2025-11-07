Basketbol Gençler Ligi’nden Büyük Arenalara: Türk Basketbolunun Yetenek Fabrikası
Bir dönem aynı sahayı paylaşan, aynı potaya top atan, aynı hayalin peşinde koşan gençler bugün kimisi NBA’de, kimisi EuroLeague’de, kimisi de Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde boy gösteriyor. Hepsinin yolu bir noktada kesişti: Basketbol Gençler Ligi. Bu lig yalnızca bir altyapı organizasyonu değil; Türk basketbolunun geleceğini şekillendiren bir okul, bir sahne ve yeteneklerin parladığı bir vitrin.
Yıldızlar ilk adımlarını bu ligde attı.
Sadece erkeklerde de değil kadınlarda da birçok yıldız gözünü burada açtı.
Bu sezon da birbirinden yetenekli takımlar sahne alacak.
Yeni sezonda bizi neler bekliyor?
