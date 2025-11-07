Basketbol Gençler Ligi’nden Büyük Arenalara: Türk Basketbolunun Yetenek Fabrikası

Alperen Şengün’ün Banvit altyapısında başlayan Basketbol Gençler Ligi yolculuğu, bugün Houston Rockets formasıyla NBA sahnesinde sürüyor. 2018-2019 sezonu finalinde maçın en değerli oyuncusu seçilen Şengün, 21 ribaundluk performansıyla hâlâ unutulmayan bir iz bıraktı; o dönem pota altının tartışmasız hâkimiydi.

Adem Bona, Karşıyaka BGL günlerinde sergilediği atletizmiyle genç yaşta fark yaratmıştı. Şimdi ise NBA’deki performansıyla adından söz ettiriyor ve A Milli Takım’ın en önemli isimlerinden biri olarak Türkiye’yi temsil ediyor.

Sadık Emir Kabaca, Banvit formasıyla BGL’de gösterdiği istikrarı Galatasaray’da da sürdürdü. Kariyerine bugün Basket Zaragoza’da devam eden Kabaca, hücumdaki zarafeti ve savunmadaki sağlam duruşuyla tanınıyor.

Sarper David Mutaf, Yiğit Onan, Melih Tunca gibi isimler de BGL sahnesinde parladı; bugün hem milli formayla hem de uluslararası arenalarda Türkiye basketbolunun genç gücünü yansıtıyorlar.