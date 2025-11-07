onedio
Basketbol Gençler Ligi’nden Büyük Arenalara: Türk Basketbolunun Yetenek Fabrikası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 23:34 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 23:35

Bir dönem aynı sahayı paylaşan, aynı potaya top atan, aynı hayalin peşinde koşan gençler bugün kimisi NBA’de, kimisi EuroLeague’de, kimisi de Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde boy gösteriyor. Hepsinin yolu bir noktada kesişti: Basketbol Gençler Ligi. Bu lig yalnızca bir altyapı organizasyonu değil; Türk basketbolunun geleceğini şekillendiren bir okul, bir sahne ve yeteneklerin parladığı bir vitrin.

Yıldızlar ilk adımlarını bu ligde attı.

Alperen Şengün’ün Banvit altyapısında başlayan Basketbol Gençler Ligi yolculuğu, bugün Houston Rockets formasıyla NBA sahnesinde sürüyor. 2018-2019 sezonu finalinde maçın en değerli oyuncusu seçilen Şengün, 21 ribaundluk performansıyla hâlâ unutulmayan bir iz bıraktı; o dönem pota altının tartışmasız hâkimiydi.

Adem Bona, Karşıyaka BGL günlerinde sergilediği atletizmiyle genç yaşta fark yaratmıştı. Şimdi ise NBA’deki performansıyla adından söz ettiriyor ve A Milli Takım’ın en önemli isimlerinden biri olarak Türkiye’yi temsil ediyor.

Sadık Emir Kabaca, Banvit formasıyla BGL’de gösterdiği istikrarı Galatasaray’da da sürdürdü. Kariyerine bugün Basket Zaragoza’da devam eden Kabaca, hücumdaki zarafeti ve savunmadaki sağlam duruşuyla tanınıyor.

Sarper David Mutaf, Yiğit Onan, Melih Tunca gibi isimler de BGL sahnesinde parladı; bugün hem milli formayla hem de uluslararası arenalarda Türkiye basketbolunun genç gücünü yansıtıyorlar.

Sadece erkeklerde de değil kadınlarda da birçok yıldız gözünü burada açtı.

BGL’nin sadece erkeklerde değil, kızlar kategorisinde de Türk basketboluna önemli yıldızlar kazandırdığı görülüyor. Fenerbahçe altyapısında dikkat çeken Elif İstanbulluoğlu, oyun kurucu zekası, liderliği ve enerjisiyle şimdi Louisville Women’s Basketball takımında kariyerine devam ediyor.

Berfin Sertoğlu, BGL’de Emlak Konut Spor formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirmişti. Günümüzde aynı kulüpte hem ligde hem de genç milli takım düzeyinde yükselen bir potansiyel olarak öne çıkıyor.

İdil Yeniçulha, Sudenur Akarpa ve İrem Edik de BGL’de MVP unvanı kazanmış, yetenekleriyle dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Bu genç isimler, Türk kadın basketbolunun geleceğini şekillendiren yeni nesli temsil ediyor.

Bu sezon da birbirinden yetenekli takımlar sahne alacak.

Basketbol Gençler Ligi Erkekler kategorisinde mücadele edecek takımlar:

Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor Tatildekirala.com, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Karşıyaka, Manisa Basket, Mersin Spor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket

Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek takımlar:

Adana BŞB, Beşiktaş, BOTAŞ, Dardanel Çanakkale Belediyespor, Çankaya Üniversitesi, Çimsa ÇBK Mersin, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Koleji, Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Ege Gelişim, Kocaeli Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, TED Ankara Kolejliler

Yeni sezonda bizi neler bekliyor?

Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) 2025-2026 sezonuyla birlikte önemli bir statü değişikliğine gidildi. Artık hem erkekler hem de kızlar kategorisindeki tüm maçlar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde belirlenecek tarihlerde oynanacak.

Yeni formatta her takım normal sezonda toplam 15 karşılaşmaya çıkacak. Beş farklı döneme ayrılan sezonda takımlar her pencerede üçer maç yapacak. Normal sezon sonunda puan tablosunda ilk dört sırada yer alan takımlar, Dörtlü Final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Erkeklerde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin altyapılarından oluşan 16 takım yer alırken, kızlar kategorisinde Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 11 takım ve davetle katılan 5 takım mücadele edecek.

2025-2026 sezonunun pencere tarihleri şöyle belirlendi:

  • Pencere: 9-10-11 Kasım 2025

  • Pencere: 19-20-21 Aralık 2025

  • Pencere: 13-14-15 Şubat 2026

  • Pencere: 16-17-18 Mart 2026

  • Pencere: 17-18-19 Nisan 2026

  • Dörtlü Final: 16-17 Mayıs 2026.

