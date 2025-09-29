onedio
Balayı Burada Yaşanır: Yeni Evlilerin Gidebileceği 11 Yer

etiket Balayı Burada Yaşanır: Yeni Evlilerin Gidebileceği 11 Yer

29.09.2025 - 23:49

Evlenecek olanlar veya evlenmeyi düşünenler buraya! Çünkü size hepinizi çok mutlu edecek bir liste hazırladık. Yeni evlilerin gidebileceği, birbirinden keyifli rotaları derledik. 

Klasik yerlerin dışına çıkıp bu rotalarda balayı yapmaya hazır mısınız? Bakalım sizin favoriniz hangisi, yorumlara yazmayı unutmayın!

1. Hallstatt, Avusturya

Masalsı bir diyara ışınlanmak mı? İşte Hallstatt'tan daha iyisi olamaz çünkü burası tam olarak masallardan fırlamış bir göl kenarı köyü. Sessiz, huzurlu, kartpostallık manzaralarıyla dolu hem de romantik! Burada keyifli yürüyüşler yapıp, tekne gezileri yapabilir ve mükemmel Alp havasını soluyabilirsiniz.

2. Valletta, Malta

Malta'nın tarihi sokaklarını keşfetmek de çok iyi bir tercih olabilir. Valletta küçük ama tarih dolu bir rota sunuyor. Akdeniz havası, deniz manzaralı kaleler ve taş sokaklarda yürüyüşler için ideal. Hem de romantik bir tarzı da var!

3. Parga, Yunanistan

Hem yakın olsun hem de çok bilinen bir yer olmasın diyenler buraya çünkü Yunanistan'a gidiyoruz. Santorini veya Mykonos kalabalığından uzak, zeytin ağaçlarıyla çevrili bu kıyı kasabası, gizli plajları ve renkli sokaklarıyla harika bir alternatif olarak karşımızda!

4. Tulum, Meksika

Tulum oldukça turistik bir rota olsa da hala güzel ve keşfedilmemiş yerleri var. Özellikle Tulum'un hemen kuzeyindeki Sian Ka’an doğal rezervi sakin, bozulmamış ve egzotik bir deneyim sunar. Bu yüzden rotayı buraya çevirmek de çok keyifli bir seçenek olabilir!

5. Rovinj, Hırvatistan

Hırvatistan'ı keşfetmek de çok keyifli bir seçenek olabilir. Adriyatik kıyısında pastel renkli evleri ve daracık taş sokaklarıyla büyüleyici bir sahil kasabası. Dubrovnik kadar kalabalık olmaması da büyük bir avantaj tabii ki!

6. Sintra, Portekiz

Portekiz'in hem tarihi hem de büyüleyici yerlerini keşfetmek de romantik bir tatil olabilir. Masalsı kaleleri, yeşillikler içinde sarayları ve gizemli atmosferiyle romantik bir kaçış noktası olan Sintra gerçekten de unutulmaz bir balayı rotası sunuyor!

7. Luang Prabang, Laos

Keşfedilmemiş bir yer olsun, kültür gezisi istiyoruz diyenler de buraya! Laos'un en keyifli şehirlerinden biri Luang Prabang alışılmışın dışında bir yer sunuyor. Tropikal doğa, Budist tapınaklar, nehir kıyısında gün batımları... Hem kültürel hem dingin bir balayı olabilir!

8. Isle of Skye, İskoçya

Sisli dağlar, orta çağ kaleleri, yürüyüş rotaları ve pastoral manzaralar... Doğasever çiftler buraya çünkü rüya gibi bir rota keşfedebilirsiniz. Gerçek üstü manzaralarıyla gerçekten eşsiz bir balayı planlayabilirsiniz.

9. Azor Adaları, Portekiz

Yeşilin her tonu, termal göller, volkanik dağlar ve Atlantik esintisi mi? İşte karşınızda Azor Adaları! Portekiz'e bağlı bu adalar gerçekten doğa tutkunları için adeta gizli bir cennetin kapısını aralıyor. Hem de alışılmışın dışında bir balayı deneyimi sunuyor.

10. Kasbah du Toubkal, Fas

Atlas Dağları’nda izole, geleneksel ve lüks bir dağ kaçamağı mı? Rotanızı hemen Fas'a doğru çevirin! Burada yıldızların altında Berberi usulü romantik akşamlar geçirebilir, ardından da Fas'ın diğer şehirlerini keşfedebilirsiniz. Hem kültürel hem de romantik bir balayı!

11. Yamba, Avustralya

Başka bir kıtada balayı mı? Va bir hayalimiz! Byron Bay’in sessiz kuzeni olan Yamba'da sörf yaparak keyifli bir balayı geçirmek mümkün. Burası harika sörf plajları, gün batımı manzaraları ve yerel kafelerle dolu keyifli bir Avustralya deneyimi sunuyor!

