Balayı Burada Yaşanır: Yeni Evlilerin Gidebileceği 11 Yer
Evlenecek olanlar veya evlenmeyi düşünenler buraya! Çünkü size hepinizi çok mutlu edecek bir liste hazırladık. Yeni evlilerin gidebileceği, birbirinden keyifli rotaları derledik.
Klasik yerlerin dışına çıkıp bu rotalarda balayı yapmaya hazır mısınız? Bakalım sizin favoriniz hangisi, yorumlara yazmayı unutmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hallstatt, Avusturya
2. Valletta, Malta
3. Parga, Yunanistan
4. Tulum, Meksika
5. Rovinj, Hırvatistan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sintra, Portekiz
7. Luang Prabang, Laos
8. Isle of Skye, İskoçya
9. Azor Adaları, Portekiz
10. Kasbah du Toubkal, Fas
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yamba, Avustralya
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın