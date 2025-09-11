Bakan Murat Kurum Detayları Anlattı: Faizsiz Ev, Faizsiz Araba, Faizsiz İş Yeri Almak İçin Yeni Sistem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam edilirken, konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.