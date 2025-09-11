Bakan Murat Kurum Detayları Anlattı: Faizsiz Ev, Faizsiz Araba, Faizsiz İş Yeri Almak İçin Yeni Sistem
Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı' programında yeni dönemin detaylarını şu sözlerle açıkladı: 'Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.'
