Bakan Murat Kurum Detayları Anlattı: Faizsiz Ev, Faizsiz Araba, Faizsiz İş Yeri Almak İçin Yeni Sistem

Bakan Murat Kurum Detayları Anlattı: Faizsiz Ev, Faizsiz Araba, Faizsiz İş Yeri Almak İçin Yeni Sistem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 17:49

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı' programında yeni dönemin detaylarını şu sözlerle açıkladı: 'Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam edilirken, konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

“Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile vatandaşımıza imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan veriyoruz. Geçtiğimiz ay Gayrimenkul Yatırım Sertifikası ile küçük birikimlerle ev alma imkanı sağladık. Vatandaşımızın sadece işyeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz.

Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve işyeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.

Burada iki model sunacağız. Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu desteklerle vatandaşımız ister evini ister arabasını ister işyerini alabilecek.

İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çelişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek. Çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlerle ödeyerek evini, arabasını, işyerini alabilecek. Her iki modelde de belirli birikim ardından tutarlar Emlak Katılım Finansman firmamız tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, işyerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.

BDDK ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte projeler de geliştireceğiz. Bu projeleri Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi duyuracak. İstanbullumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle evlerini faizsiz alabilecek.”

