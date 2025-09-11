Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Listeye 6 Türk Şirketi Girdi
TIME dergisi, bir araştırma şirketi ile birlikte 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesini hazırladı. Çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi faktörler göz önüne alınarak hazırlanan araştırmada 1000 şirketin yer alırken Türkiye'den de 6 şirket en iyi şirketler listesine girdi.
İşte Apple’ın AI konusunda geride kaldığı ve bu nedenle de 2022-2024 yılları arasında gelirlerinde düşüş yaşadığı göz önüne alınarak dahil edilmediği 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesindeki ilk 10 ve listeye giren Türk şirketler:
Nvidia Corp - ABD
Microsoft – ABD
JPMorgan - ABD
Alphabet – ABD
Amazon – ABD
Meta – ABD
Volkswagen Group – Almanya
BBVA – İspanya
Airbus – Hollanda
Cigna Corporation – ABD
131. sırada Sabancı Holding yer alıyor -Türkiye
161. sırada Koç Holding yer alıyor - Türkiye
219. sırada Turkcell var - Türkiye
314. sırada Türk Hava Yolları yer alıyor - Türkiye
441. sırada Türk Telekom yer alıyor - Türkiye
501. sırada Zorlu Holding yer alıyor - Türkiye
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
sabancını nesi iyiymiş kardeş?
Sabancı'nın Koça bu kadar fark atması şaşırttı!
hedef göstermiş gibi olmasın da