Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Listeye 6 Türk Şirketi Girdi

TIME dergisi, bir araştırma şirketi ile birlikte 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesini hazırladı. Çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi faktörler göz önüne alınarak hazırlanan araştırmada 1000 şirketin yer alırken Türkiye'den de 6 şirket en iyi şirketler listesine girdi.

İşte Apple’ın AI konusunda geride kaldığı ve bu nedenle de 2022-2024 yılları arasında gelirlerinde düşüş yaşadığı göz önüne alınarak dahil edilmediği 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesindeki ilk 10 ve listeye giren Türk şirketler: