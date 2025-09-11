onedio
Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Listeye 6 Türk Şirketi Girdi

Dünyanın En İyi Şirketleri Açıklandı: Listeye 6 Türk Şirketi Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
11.09.2025 - 17:06 Son Güncelleme: 11.09.2025 - 17:09

TIME dergisi, bir araştırma şirketi ile birlikte 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesini hazırladı. Çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi faktörler göz önüne alınarak hazırlanan araştırmada 1000 şirketin yer alırken Türkiye'den de 6 şirket en iyi şirketler listesine girdi. 

İşte Apple’ın AI konusunda geride kaldığı ve bu nedenle de 2022-2024 yılları arasında gelirlerinde düşüş yaşadığı göz önüne alınarak dahil edilmediği 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesindeki ilk 10 ve listeye giren Türk şirketler:

Nvidia Corp - ABD

Microsoft – ABD

JPMorgan - ABD

Alphabet – ABD

Amazon – ABD

Meta – ABD

Volkswagen Group – Almanya

BBVA – İspanya

Airbus – Hollanda

Cigna Corporation – ABD

131. sırada Sabancı Holding yer alıyor -Türkiye

161. sırada Koç Holding yer alıyor - Türkiye

219. sırada Turkcell var - Türkiye

314. sırada Türk Hava Yolları yer alıyor - Türkiye

441. sırada Türk Telekom yer alıyor - Türkiye

501. sırada Zorlu Holding yer alıyor - Türkiye

xeteb92327

sabancını nesi iyiymiş kardeş?

Cast Man

Sabancı'nın Koça bu kadar fark atması şaşırttı!

Cengiz

hedef göstermiş gibi olmasın da