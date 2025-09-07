onedio
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Uçaklarda Ücretsiz Su Olacak

İsmail Kahraman
07.09.2025 - 12:20

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok havayolu şirketinde uçuş sırasında verilen her türlü yiyecek ve içecekten para alınıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolları şirketleri ile ilgili yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Artık uçaklarda yolculara en az 200 mililitreye kadar içeçek su temini zorunlu hale gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı yeni kararları açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

