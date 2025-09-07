Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Uçaklarda Ücretsiz Su Olacak

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok havayolu şirketinde uçuş sırasında verilen her türlü yiyecek ve içecekten para alınıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolları şirketleri ile ilgili yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Artık uçaklarda yolculara en az 200 mililitreye kadar içeçek su temini zorunlu hale gelecek.