Savcı Ercan Kayhan Cinayeti Planlı mıydı? "O Gün Bizimle Helalleşir Gibi Yemek Yedi"
Çağlayan Adliyesi’nde görevli savcı Ercan Kayhan, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu iddia edilen restoranın eski çalışanı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Show Ana Haber’e açıklamalarda bulunan Mustafa Can Gül’ün babası İsmail Hakkı Gül’ün, oğlunun cinayetin işlendiği gün ailesiyle helalleşir gibi yemek yediğini söylemesi akıllara cinayetin planlı olabileceği iddiasını getirdi.
Savcı Ercan Kayhan’ın geçtiğimiz günlerde öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor.
“Bize anne-baba demiyor, uyuşturucu içiyordu”
“Helalleşir gibi bizimle yemek yedi”
