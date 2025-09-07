onedio
Savcı Ercan Kayhan Cinayeti Planlı mıydı? "O Gün Bizimle Helalleşir Gibi Yemek Yedi"

İsmail Kahraman
07.09.2025 - 10:53

Çağlayan Adliyesi’nde görevli savcı Ercan Kayhan, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu iddia edilen restoranın eski çalışanı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Show Ana Haber’e açıklamalarda bulunan Mustafa Can Gül’ün babası İsmail Hakkı Gül’ün, oğlunun cinayetin işlendiği gün ailesiyle helalleşir gibi yemek yediğini söylemesi akıllara cinayetin planlı olabileceği iddiasını getirdi.

Savcı Ercan Kayhan’ın geçtiğimiz günlerde öldürülmesi gündemdeki yerini koruyor.

Daha önce 2 suçtan sabıkası bulunan ve bir süre cezaevinde kalan 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül ifadesinde olayın planlı olmadığını ve parasını istemeye gittiği sırada çıkan tartışma sonrasında cinayeti işlediğini iddia etmişti.

Katil zanlısının babası İsmail Hakkı Gül, oğlu ile ilgili Show Ana Haber’e açıklamalarda bulundu.

“Bize anne-baba demiyor, uyuşturucu içiyordu”

Baba Gül, evlerinin hemen yanındaki tek odalı bir yerde yaşamaya başlayan Mustafa Can'ın, kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demediğini, telefonlarına cevap vermediğini, oğlunun bu süreçte alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

“Helalleşir gibi bizimle yemek yedi”

“Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim' diyerek oğlunu uyardığını ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyleyen baba Gül, “Eve gelip bizimle yemek yedi. 'Bugün kandil mi ya' dedi. Sonra kalktı annesinin elini öptü. Benim elimi öpmedi. Sonra çıktı, gitti.” açıklamasında bulundu.

