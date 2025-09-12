Az Ürünle Maksimum Etki Sunan Skinimalism Trendiyle Tanışmanı Sağlayacak Ürünler
Skinimalism akımı yeni akımlardan biri. Karmaşık ve çok aşamalı cilt bakım rutinleri yerine daha minimalist bir yaklaşımın benimsendiği bir trend. Bu akımda az sayıda ürün var ama bu ürünler çok işlevli ürünler. Cilt bakımına sadeleşmeyi getiren akımı uygularken neler kullanabileceğine bakalım mı?
İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum
From Natura Premium Gül Suyu
La Roche Posay Toleriane Caring Wash Yüz Temizleme Jeli
Embryolisse Lait Creme Concentre
CeraVe Yüz Kremi
Vichy Mineral 89 Rich Moisture Boosting Cream
La Roche Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum
Avene Solaire SPF50+ Fluid Ultra Light
Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli
The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream
