Az Ürünle Maksimum Etki Sunan Skinimalism Trendiyle Tanışmanı Sağlayacak Ürünler

Hem güneşten koruyan hem de nemlendiren yüz kremi 3 temel seramid içeriğe sahip. Cildi nemlendiren krem aynı zamanda güneşe karşı da koruyuculuğu var, yani bir taşla iki kuş vurabileceğin bir krem! Bu kremi yüz ve boyun bölgesine uygulamak mümkün. Normal ya da kuruya dönen bir cildin varsa bu yüz kremini rahatlıkla kullanabilirsin.

CeraVe Yüz Kremi