Az Ürünle Maksimum Etki Sunan Skinimalism Trendiyle Tanışmanı Sağlayacak Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
12.09.2025 - 15:02

Skinimalism akımı yeni akımlardan biri. Karmaşık ve çok aşamalı cilt bakım rutinleri yerine daha minimalist bir yaklaşımın benimsendiği bir trend. Bu akımda az sayıda ürün var ama bu ürünler çok işlevli ürünler. Cilt bakımına sadeleşmeyi getiren akımı uygularken neler kullanabileceğine bakalım mı?

İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum

İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum

Eşit ve aydınlık bir görünüme kavuşmak için bu serumu kullanabilirsin. Cildi korumaya da yardımcı olan serumun aynı zamanda cildi nemlendirici etkisi de var. Hafif bir yapısı olduğu için kolayca emiliyor. Günlük olarak kullanabileceğin serum aynı anda birçok etkiye sahip!

İdea Derma Advanced Series Silky Niacinamide Serum

From Natura Premium Gül Suyu

From Natura Premium Gül Suyu

Cildi nemlendirici etkisinin yanında kuruluk karşıtı bakım da yapan bir ürün gül suyu. Bu gül suyu doğal, yani rahatça kullanabilirsin. Gül yağından ayrıştırılmadan elde edilen gül suyunu hangi cilt tipine sahipsen kullanabiliyorsun. Tam mevsiminde toplanan güllerden yapılan su, cam şişeyle geliyor. Cildi nazikçe arındıran gül suyunun gözenekleri temizleyici etkisi var. 

From Natura Premium Gül Suyu

La Roche Posay Toleriane Caring Wash Yüz Temizleme Jeli

La Roche Posay Toleriane Caring Wash Yüz Temizleme Jeli

Kuru ve hassas cildin varsa kullanabileceğin temizleme jeli bu. Normalden kuruya dönük hassas ciltler için üretilen temizleme jelini makyajını temizlemek için kullanabilirsin. Cildi temizlerken nemlendiren temizleme jelini kullandıktan sonra cildini temiz ve nemli hissedeceksin. Kuruluk karşıtı bakım yapan temizleme jeli sabun içermiyor.

La Roche Posay Toleriane Caring Wash Yüz Temizleme Jeli

Embryolisse Lait Creme Concentre

Embryolisse Lait Creme Concentre

Tüm cilt tiplerinin kullanabildiği krem hem nemlendirici hem makyaj bazı olarak kullanılabiliyor. Çok işlevli ürün yağ asitleri ve vitaminler bakımından zengin bir içeriğe sahip. Cildi besleyen ve dış etkenlere karşı koruyan baz aynı zamanda cilde nemi de hapsediyor. Bu kremi kullandığında cildin çok daha esnek ve pürüzsüz oluyor.

Embryolisse Lait Creme Concentre

CeraVe Yüz Kremi

CeraVe Yüz Kremi

Hem güneşten koruyan hem de nemlendiren yüz kremi 3 temel seramid içeriğe sahip. Cildi nemlendiren krem aynı zamanda güneşe karşı da koruyuculuğu var, yani bir taşla iki kuş vurabileceğin bir krem! Bu kremi yüz ve boyun bölgesine uygulamak mümkün. Normal ya da kuruya dönen bir cildin varsa bu yüz kremini rahatlıkla kullanabilirsin.

CeraVe Yüz Kremi

Vichy Mineral 89 Rich Moisture Boosting Cream

Vichy Mineral 89 Rich Moisture Boosting Cream

Kuru cildi olanlar bu kremi kullanabiliyor. Uzun süreli nemlendiren yapısı olan kremin içinde Hyaluronik asit ve Squalane bulunuyor. Cildi nemlendiren kremi sabah ve akşam uygulamak mümkün. Cildinin uzun süreli nemlendirmeye ihtiyacı varsa bu krem ideal!

Vichy Mineral 89 Rich Moisture Boosting Cream

La Roche Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum

La Roche Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum

Kırışıklıklara karşı bir serum arıyorsan bu ürünü kullanabilirsin. Tabii sadece kırışıklıklara karşı koruma değil, bunun yanında cildi nemlendiriyor ve cilde dolgun bir görünüm veriyor. İçeriğindeki B5 vitamin sayesinde cildi tazelemeye de yardımcı oluyor. Kullandığın ilk 1 saatte ciltte tazeleme etkisi ve 4 saatte ise sıkılaştırıcı etkisini görebilirsin. 

La Roche Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum

Avene Solaire SPF50+ Fluid Ultra Light

Avene Solaire SPF50+ Fluid Ultra Light

Normal ve karma cildi olanların kullanabileceği güneş kremi sayesinde güneşe rahatça çıkmak mümkün. UVB, UVA ve mavi ışığa karşı güçlü koruma sağlayan kremin hızlıca emilen hafif bir yapısı var. Bu kremin ferahlatıcı etkisi de var. 

Avene Solaire SPF50+ Fluid Ultra Light

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

Hassas cildi olanların kullanabileceği temizleme jeli, cildi nazikçe temizliyor ve makyajdan cildi arındırmaya yardımcı oluyor. Cildi nemlendirmeye de yardımcı olan temizleme jeli özellikle nem kaybı yaşayan ciltler için ideal. Hem cildimi temizleyeyim hem de nemlendireyim istiyorsan bu temizleme jelini kullan deriz!

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği krem yüksek koruma sağlıyor. Korumanın yanında cildin nem dengesini de sağlıyor. Cildine ışıltı ve yumuşaklık veren krem vegan ve hayvan dostu. Cildini tek ürünle güzelleştirmek istiyorsan bu kremle işe başlayabilirsin.

The Purest Solutions Spf50+ Invisible UV Protectin Cream

