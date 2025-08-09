Aylık Giderlerini Otomatikleştirmek İçin Kullanabileceğin 11 Yöntem

Otomatik ödemeler, telefon bildirimleri derken aslında birçok şeyi dijitalleştirdik. Bunlar haricinde anlık çıkan ödemeler ya da evdeki kombi bakım tarihi, apartman aidatı günü, çocukların okul servisi ödemesi gibi düzenli ama kolayca unutulabilecek detaylar için de bir bildirim oluşturman mümkün! Bunlar için dijital bir takvim ya da yapılacaklar listesi uygulaması kullanabilirsin. Bu uygulamalara belirli aralıklarla hatırlatma ekleyerek hiçbir ödemeyi ya da sorumluluğu atlamazsın. Hatta bazıları seni hem gününde hem de birkaç gün öncesinden uyarır.