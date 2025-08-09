Aylık Giderlerini Otomatikleştirmek İçin Kullanabileceğin 11 Yöntem
Ay başında gelen maaşın ay ortasında nereye gittiğini anlamadan buharlaşıyor mu? Otomatik ödeme talimatlarıyla arası kötü olanlar, hala faturaları not defterine yazanlar bu yazı tam sana göre! Ay boyunca 'Acaba kartımdan çekilmiş mi?', 'Elektrik faturasını ödedim mi?' stresi yaşamak istemiyorsan biraz dijitalleşmenin zamanı geldi. Hem bütçeni daha iyi yönetebilir, hem de kafanı meşgul eden onlarca detayı otomatik pilota alabilirsin. Şimdi rutin giderlerini sana özel bir asistan gibi yönetecek yöntemlerle tanışma zamanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kira, fatura, aidat... Otomatik ödeme tam da bunlar için!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kafana göre harcama devri kapansın, kontrol sende olsun!
3. Harcamalarını kategorilere ayır.
4. Otomatik tasarruf sistemi kur.
5. Karttan para çekmek kolay, nereye gittiğini bulmak zor mu geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mobil bildirimler hatırlatıcın olsun.
7. Cüzdan aramak tarihe karıştı şimdi her şey cebinde hatta ekranında!
8. Kendini frenlemeyi sistemden yardım alarak başarabilirsin!
9. Aylık alışverişlerde tekrar eden siparişleri otomatikleştir.
10. Aylık listen biraz dijitalleşebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ödemeler takipte, sıra analiz ve önerideyse o da cebinde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın