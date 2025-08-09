onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Aylık Giderlerini Otomatikleştirmek İçin Kullanabileceğin 11 Yöntem

etiket Aylık Giderlerini Otomatikleştirmek İçin Kullanabileceğin 11 Yöntem

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 14:01

Ay başında gelen maaşın ay ortasında nereye gittiğini anlamadan buharlaşıyor mu? Otomatik ödeme talimatlarıyla arası kötü olanlar, hala faturaları not defterine yazanlar bu yazı tam sana göre! Ay boyunca 'Acaba kartımdan çekilmiş mi?', 'Elektrik faturasını ödedim mi?' stresi yaşamak istemiyorsan biraz dijitalleşmenin zamanı geldi. Hem bütçeni daha iyi yönetebilir, hem de kafanı meşgul eden onlarca detayı otomatik pilota alabilirsin. Şimdi rutin giderlerini sana özel bir asistan gibi yönetecek yöntemlerle tanışma zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kira, fatura, aidat... Otomatik ödeme tam da bunlar için!

Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi düzenli ödemelerin varsa, bankandan ya da dijital cüzdanından otomatik ödeme talimatı vererek her ay bunların son ödeme tarihinde otomatik olarak çekilmesini sağlayabilirsin. Böylece 'Acaba ödedim mi?' sorularına veda eder, geç ödeme cezalarıyla karşılaşmazsın. Ayrıca bazı bankalar otomatik ödeme talimatı verdiğinde puan ya da indirim gibi küçük sürprizlerle de motive ediyor. Yani hem rahat ediyorsun, hem kazanıyorsun!

2. Kafana göre harcama devri kapansın, kontrol sende olsun!

Aylık gelirine göre harcama sınırları belirlemek, seni gereksiz alışverişlerden korur ve ay sonunu daha rahat getirmeni sağlar. Örneğin toplam gelirinin yüzde 50’sini sabit giderlere (kira, fatura, yemek), yüzde 30’unu kişisel harcamalara, yüzde 20’sini de tasarrufa ayırabilirsin. Bu dağılımı dijital bir bütçe uygulamasıyla kolayca yapabilir, her ay sonunda “bu ay nasıl geçmiş” analizini bile çıkarabilirsin. Böylece düzenli harcama yol haritanı otomatikleştirirsin ve sürpriz ekstrelere veda edebilirsin.

3. Harcamalarını kategorilere ayır.

Harcamalarını market, ulaşım, kişisel bakım, dışarıda yemek, sağlık gibi kategorilere ayırarak nerelere ne kadar para harcadığını net bir şekilde görebilirsin. Çoğu banka ya da dijital cüzdan uygulaması, harcamalarını otomatik olarak kategorilere ayırıyor zaten. Bu sayede fark etmeden abarttığın kategoriler göz önüne çıkar. Kendi harcama alışkanlıklarını görmek, bütçe yönetiminde ilk adımdır.

4. Otomatik tasarruf sistemi kur.

Tasarruf etmek çoğu zaman erteleme tuzağına düşer ama sen bunu otomatiğe bağlarsan her ay fark etmeden kenara para koymuş olursun. Bankaların otomatik birikim sistemleri ile her maaş gününden sonra belirlediğin bir miktar, birikim hesabına ya da dijital kumbarana aktarılır. Bu miktar ister sabit ister yüzdelik bir oran olabilir. Üstelik göz önünde olmayan parayı harcama isteğin de azalır. Birkaç ay sonra ben bunu nasıl başardım diye kendinle gurur duyabilirsin.

5. Karttan para çekmek kolay, nereye gittiğini bulmak zor mu geliyor?

Kredi kartı uçsuz bucaksız bir derya olabilir ama kontrolü her zaman sende olmalı! Neye ne kadar harcadığının takibini yapmak önemli. Kredi kartı ya da banka kartı harcamalarını anlık olarak takip eden mobil uygulamalar sayesinde neyi ne zaman harcadığını görebilirsin. Bu sistemler, sana gün sonunda küçük özetler sunabilir ya da ay sonunda bir rapor hazırlar. Böylece harcamalarının kontrolü elinden çıkmaz. İstersen belirli harcama kalemlerine sınır da koyabilirsin. Kısacası kart senin değil sen kartın kontrolünde olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mobil bildirimler hatırlatıcın olsun.

Mobil uygulamalardan gelecek hatırlatmalar hayat kurtarır. Fatura ödeme tarihleri, kredi kartı son ödeme günleri, kira günü gibi bilgileri takvime ekleyip bildirim açarak unutmuşum bahanesinden kurtulabilirsin. Bu sayede hem geç ödemelerden kaynaklı ek ücretlerden kaçarsın hem de kendini daha organize hissedersin. Telefon zaten elinden düşmüyor, biraz da senin planlayıcın olsun!

7. Cüzdan aramak tarihe karıştı şimdi her şey cebinde hatta ekranında!

Artık birçok işletmede QR kodla ödeme seçeneği var ve bu sistem sadece hızlı değil, aynı zamanda oldukça düzenli. QR ile ödeme yaptığında harcama anında dijital olarak kaydolur, bazı uygulamalarda otomatik kategorilendirme bile yapılır. Üstelik kampanya dönemlerinde QR ile yapılan ödemelerde indirimler veya nakit iadeler sunulabiliyor. Cüzdanını karıştırmadan, bozuk parayla uğraşmadan hatta kart bile çıkarmadan saniyeler içinde ödeme yapmak kulağa fazlasıyla konforlu geliyor değil mi?

8. Kendini frenlemeyi sistemden yardım alarak başarabilirsin!

Kimi zaman “çok da harcamadım” dediğin bir ayın sonunda kart ekstresi seni şaşkına çevirebilir. O yüzden kendine bir harcama limiti koymak ve bu sınıra yaklaştığında uyarı almak çok işe yarar. Bazı bankalar bu limiti uygulama üzerinden tanımlamana izin verir. Böylece limit aşıldığında sana bildirim gelir ve kontrolü kaybetmeden frene basabilirsin. Bu özellik seni suçlamaz, yargılamaz sadece küçük bir dost gibi dürter.

9. Aylık alışverişlerde tekrar eden siparişleri otomatikleştir.

Bazı online alışveriş platformlarında abone ol ve kazan sistemleri var. Sürekli aldığın temizlik ürünleri, evcil hayvan mamaları ya da kişisel bakım ürünleri için otomatik sipariş planlaması yapabilirsin. Böylece stok bitmeden ürün kapına gelir, hem zaman kazanırsın hem de çoğu zaman bu sistemlerde ekstra indirim alırsın. Aynı şeyi her ay tekrar tekrar düşünmektense bir kere ayarla sonra sadece kargonu aç!

10. Aylık listen biraz dijitalleşebilir.

Otomatik ödemeler, telefon bildirimleri derken aslında birçok şeyi dijitalleştirdik. Bunlar haricinde anlık çıkan ödemeler ya da evdeki kombi bakım tarihi, apartman aidatı günü, çocukların okul servisi ödemesi gibi düzenli ama kolayca unutulabilecek detaylar için de bir bildirim oluşturman mümkün! Bunlar için dijital bir takvim ya da yapılacaklar listesi uygulaması kullanabilirsin. Bu uygulamalara belirli aralıklarla hatırlatma ekleyerek hiçbir ödemeyi ya da sorumluluğu atlamazsın. Hatta bazıları seni hem gününde hem de birkaç gün öncesinden uyarır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ödemeler takipte, sıra analiz ve önerideyse o da cebinde!

Bazı finansal uygulamalarda ya da mobil bankacılık sistemlerinde entegre çalışan “akıllı asistan” ya da “finans botları” var. Bu botlar senin harcama alışkanlıklarını analiz ediyor, düzenli ödemeleri tanıyor, değişiklikleri takip ediyor ve sana hem harcama önerileri hem de tasarruf ipuçları sunuyor. Ayrıca bazıları, otomatik ödeme zamanlarını hatırlatıyor ya da işlemi senin adına başlatıyor. Yani bir nevi kişisel finans asistanın gibi çalışıyor. Bir kere kur ve arkanı yasla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın