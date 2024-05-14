Avrupa Ekonomik Alanı Nedir? AEA’ya Üye Ülkeler Kimlerden Oluşur?

Avrupa'da bir tek pazar varmış, biliyor musunuz? Ama bu pazar sadece AB ülkelerine özel değilmiş! Peki kimler bu gizli kapıyı aralayıp tek pazarın nimetlerinden faydalanabiliyor? Merak edenler için, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)'nı detaylarıyla anlatıyoruz!