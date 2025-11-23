Aslında Adı Bambaşkaydı, Uçağına Yıldırım Çarptı: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
1. 1992 yılında Destiny Hope adıyla doğdu.
2. Ama bugün onu Destiny diye çağıran sadece büyükannesidir.
3. Çocukların idolü bir stara dönüştüğünde yalnızca 12 yaşındaydı.
4. Çocukken sık sık gülümsediği için ailesi ona "Smiley" lakabını taktı.
5. Aslında solaktır ama babası onu sağlak olarak alıştırmış.
6. Mart 2022'de sanatçımızın bindiği uçak, Kolombiya'dan Paraguay'a giderken yıldırım çarpması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sanatçımız olaydan sonra "biraz travma geçirdiğini" itiraf etti.
7. Kalp hastalığı var ama hayati bir şey değil. Sadece kalbi normalden hızlı atıyor.
8. Çok sayıda dövmesi var -kendisi bile tam sayısını bilmiyor- ve ilk vücut sanatını 17 yaşındayken yaptırdı.
9. Vaftiz annesi ünlü country şarkıcısı Dolly Parton'dır.
10. Asıl hedefi şarkıcı veya oyuncu olmak değil organizasyoncu olmakmış.
Peki, sence kim bu şarkıcı?
