article/comments
Aşkın En Şık Hali: Sevgililer Günü İçin 12 Unutulmaz Hediye Önerisi!

Sena YİĞİT
07.02.2026 - 21:52

Sevgililer Günü kapıya dayanmışken, o 'en doğru' hediyeyi bulmanın tatlı telaşı herkesi sardı! Bu yıl sıradan hediyelerin dışına çıkıp, sevdiğinizin hem tarzına dokunacak hem de günlük hayatına konfor katacak en özel parçaları sizin için seçtik.

Bu içerik 07.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Soğuk kış günlerinde birbirinizi ısıtırken stilinizle de takım olmanın en tatlı yolu!

Özel dikim arması ve PAEN logosuyla dikkat çeken bu unisex bere paketi, yün içeriğiyle kışın en dondurucu günlerinde bile sıcak kalmanızı sağlıyor. Standart kalıbı sayesinde her tarza uyum sağlayan bu set, Sevgililer Günü'ne özel şık bir çift kombini oluşturmak için ideal. Kampanya kapsamında 999 TL’den 799 TL’ye düşen bu ikili paketi kaçırmamanı öneririm.

Sevgililer Günü Bere Paketi

Hafta sonu gezilerinde konforu ve şıklığı paylaştığınız bir uyum yakalamaya ne dersiniz?

Fonksiyonel tasarımı estetikle buluşturan bu 2’li hoodie paketi, hem kadın hem de erkek kullanımı için uygun unisex bir kalıba sahip. Günlük hayata kolayca uyum sağlayan yumuşacık dokusuyla sevgilinizle en konforlu anlarınızın ortağı olacak. Normalde 2.899 TL olan bu ikili set, Sevgililer Günü fırsatıyla şu an sadece 1.799 TL.

Sevgililer Günü Hoodie Paketi

Spor salonunda veya uzun yürüyüşlerde sevgilinizin elinden düşürmeyeceği o teknolojik şıklık!

Spor salonunda veya uzun yürüyüşlerde sevgilinizin elinden düşürmeyeceği o teknolojik şıklık!

Yeni nesil AeroLight™ teknolojisi sayesinde klasik çelik termoslardan çok daha hafif olan bu model, 1.06 litrelik dev kapasitesiyle gün boyu su ihtiyacını karşılıyor. Pipetli kapağı ve sızdırmaz yapısıyla sürüş esnasında veya antrenmanlarda maksimum kullanım kolaylığı sunuyor. 

Stanley IceFlow Flip Straw 2.0 | 1,06 LT

Çantada yer kaplamayan ince tasarımı ve Rose Quartz renginin zarafetiyle her yudumda sevginizi hatırlasın!

Çantada yer kaplamayan ince tasarımı ve Rose Quartz renginin zarafetiyle her yudumda sevginizi hatırlasın!

Stanley’nin 'All Day Slim' serisine ait bu şişe, her çantaya sığabilen ince yapısı ve Rose Quartz renginin soft şıklığıyla kadınların vazgeçilmezi olacak. İster ofiste ister seyahatte olsun, içeceklerin ısısını uzun süre korurken sızdırmaz kapağıyla tam güvenlik sağlıyor.  

Stanley All Day Slim Bottle | 0.6L

Derin Plum renginin asaletini Stanley kalitesiyle birleştirip ona ömürlük bir hediye verin!

Derin Plum renginin asaletini Stanley kalitesiyle birleştirip ona ömürlük bir hediye verin!

0.89 litrelik ideal boyutuyla öne çıkan bu IceFlow serisi, özellikle araç bardaklıklarına uyumlu yapısıyla seyahat severler için tasarlandı.  

Stanley The IceFlow™ Flip Straw Tumbler | 0,89 L

Klasik ekose desenini modern bir kesimle buluşturup ona çok yakışacak bir hediye seçin!

Klasik ekose desenini modern bir kesimle buluşturup ona çok yakışacak bir hediye seçin!

Kahverengi tonlarındaki ekose deseniyle kış aylarında tarzından ödün vermeyen kadınların favorisi olacak. Sezon fiyatı 2.250 TL olan bu özel mont, indirim günlerine özel 1.399 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

Kadife Yaka Ekose Detaylı Kadın Mont

Efsanevi Nuptse tasarımıyla ona sadece bir mont değil, kışın en ikonik tarzını armağan edin!

Efsanevi Nuptse tasarımıyla ona sadece bir mont değil, kışın en ikonik tarzını armağan edin!

The North Face’in 1996 Retro Nuptse modeli, kaz tüyü dolgusu ve suya dayanıklı kaplamasıyla kışın en zorlu şartlarında bile maksimum sıcaklık sağlar. Sokak stilinin vazgeçilmez bir parçası olan bu mont, zamansız tasarımıyla yıllar boyu eskimeden kullanılacak bir hediye seçeneğidir. Bu prestijli parça, kampanya döneminde 20,249 TL’den 15.999 TL’ye inen fiyatıyla dikkat çekiyor.

The North Face 1996 Retro Nuptse Erkek Mont

Organik pamuğun yumuşacık dokusuyla banyo sonrası keyfini lüks bir deneyime dönüştürün!

Organik pamuğun yumuşacık dokusuyla banyo sonrası keyfini lüks bir deneyime dönüştürün!

%100 organik pamuktan üretilen bu Hüma bornoz, Terra renginin sıcaklığıyla banyonuza hem estetik hem de doğal bir hava katacak. Sevgililer Günü'ne özel bu organik bornoz 3,750 TL yerine 3.000 TL fiyatıyla sunuluyor.

Hüma Kadın Bornoz Organik Pamuk Terra

Cilt bakımında devrim yaratan içeriklerle ona ışıl ışıl bir görünüm hediye edin!

Cilt bakımında devrim yaratan içeriklerle ona ışıl ışıl bir görünüm hediye edin!

Bibimcos’un profesyonel Kore güzellik rutini ürünleri, cildin ihtiyacı olan nemi ve ışıltıyı Sevgililer Günü'ne özel indirimlerini kaçırmayın. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde yorgun cildi canlandırırken %55 indirimle büyük bir alışveriş avantajı sağlıyor.  

BibimCos ürünlerinde %55 indirim burada.

Koltukta film izlerken üzerine alacağı bej rengi bu zarif battaniye ile evdeki en huzurlu anların ortağı olun!

Koltukta film izlerken üzerine alacağı bej rengi bu zarif battaniye ile evdeki en huzurlu anların ortağı olun!

Bej renginin dinginliğini triko örgü şıklığıyla birleştiren bu TV battaniyesi, koltuk keyfinizin en sıcak tamamlayıcısı olacak. Yumuşacık dokusu ve modern tasarımıyla ev dekorasyonuna romantik bir dokunuş katarken soğuk akşamları sıcacık geçirmeyi sağlıyor.  

Triko Örgü TV Battaniyesi - Koltuk Şalı Bej

Nakışlı ve özel tasarım parçalarla aşkınızı evinizin her köşesine bir sanat eseri gibi işleyin!

Nakışlı ve özel tasarım parçalarla aşkınızı evinizin her köşesine bir sanat eseri gibi işleyin!

Cotton Cloth’un Sevgililer Günü özel serisinde yer alan nakışlı parçalar, el emeği detayları ve romantik figürleriyle evine bambaşka bir ruh katıyor. Her biri özenle tasarlanan bu parçalar, sevdiğinizle paylaştığınız alanı çok daha kişisel ve sıcak bir hale getiriyor. Seçili ürünlerdeki %44’e varan indirime ek olarak 4 al 3 öde kampanyasıyla hediyeni çok daha uyguna getirebilirsin.

Cotton Cloth ürünleri burada.

Gardırobunu butik şıklığıyla yenilemesi için ona sınırsız seçenek ve ekstra indirim avantajı sunun!

Gardırobunu butik şıklığıyla yenilemesi için ona sınırsız seçenek ve ekstra indirim avantajı sunun!

Yağmur Butik'in geniş koleksiyonunda her zevke uygun elbiselerden kışlık trikolara kadar yüzlerce şık seçenek seni bekliyor. Sevgililer Günü’ne özel tüm ürünlerde geçerli sepetteki büyük indirimlerle tarzını yenilemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Üstelik onedio10 kodu kullanarak indirimli fiyat üzerinden ekstra %10 daha kazanabilirsiniz.

Yağmur Butik ürünlerine buradan ulaşın.

