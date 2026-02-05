Şubat Ayında Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 13 Kitap
Bu ay senin için öyle bir liste hazırladık ki, içinde dijital dünyanın karanlık dehlizlerinden kedilerin bilge felsefesine, Booker ödüllü taze eserlerden kadın ruhunun vahşi derinliklerine kadar her şey var. Bazıları zihnini bir labirent gibi karıştıracak, bazıları ise seni cehennem gibi yakıcı bir farkındalığa sürükleyecek. Eğer hazırsan, kitaplığında yer açman gereken o 'vazgeçilmez' eserlere birlikte göz atalım!
Bu içerik 05.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
1. Kadın düşmanlığının dijital dünyadaki karanlık yüzüne bakmaya hazır mısınız?
2. Bir yaz sabahı, bir sır ve hayat boyu süren o büyük seçim.
3. Gerçeklerle yüzleşmek bazen yakıcı bir cehennemdir.
4. Bir resmin içine gizlenmiş kaç tane dehşet verici sır olabilir?
5. Tarihin ve efsanelerin unutulmuş hatıraları arasında bir gezi.
6. Geleceğin teknolojisini mimarlarından öğrenin.
7. Geleceğin başyapıtı şimdiden kitaplığınızda olsun.
8. Bir dünya düşünün ki içinde tek bir erkek bile yok.
9. Hayat size sadece "portakal" sunduğunda, başka meyvelerin de olduğunu unutmayın.
10. Akıl ile delilik arasındaki o incecik, rengârenk çizgi.
11. Yollar sadece şehirleri değil, ruhları da birbirine bağlar.
12. İçinizdeki o vahşi ve özgür kadını uyandırmaya ne dersiniz?
13. Hayatı bir kedinin gözlerinden, yargısızca izlemek.
