Şubat Ayında Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 13 Kitap

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.02.2026 - 23:48

Bu ay senin için öyle bir liste hazırladık ki, içinde dijital dünyanın karanlık dehlizlerinden kedilerin bilge felsefesine, Booker ödüllü taze eserlerden kadın ruhunun vahşi derinliklerine kadar her şey var. Bazıları zihnini bir labirent gibi karıştıracak, bazıları ise seni cehennem gibi yakıcı bir farkındalığa sürükleyecek. Eğer hazırsan, kitaplığında yer açman gereken o 'vazgeçilmez' eserlere birlikte göz atalım!

1. Kadın düşmanlığının dijital dünyadaki karanlık yüzüne bakmaya hazır mısınız?

İnternetin kuytu köşelerinde filizlenen ve gündelik hayata sızan o öfke dolu ideolojileri Laura Bates tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Modern dünyada kadın olmanın ve bu gizli ağlarla mücadele etmenin sarsıcı bir analizi.

Kadınlardan Nefret Eden Erkekler - Laura Bates

2. Bir yaz sabahı, bir sır ve hayat boyu süren o büyük seçim.

Doğanın kucağında, bir yazlık evin gölgesinde saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor. Aşk, sadakat ve geçmişin hayaletleri arasında sıkışan bir kadının, her şeyi değiştirecek o kararı vermesine şahitlik edeceksiniz.

Kağıt Saray - Miranda Cowley Heller

3. Gerçeklerle yüzleşmek bazen yakıcı bir cehennemdir.

Farkında olmanın ağır yükünü ve uyandığınızda gördüğünüz o çıplak gerçekliği sindirmeye hazır olun. Zihninizi açarken ruhunuzu biraz hırpalayacak ama sizi bambaşka bir insana dönüştürecek bir deneyim.

Farkındalık Cehennemdir - Osho

4. Bir resmin içine gizlenmiş kaç tane dehşet verici sır olabilir?

Sıradan görünen tabloların arkasındaki tuhaflıkları deşifre eden bir yolculuk. Uketsu, her fırça darbesinin ardında saklanan gizemi çözerken sizi oturduğunuz yere çivileyecek.

Tuhaf Resimler - Uketsu

5. Tarihin ve efsanelerin unutulmuş hatıraları arasında bir gezi.

Ölümden hayata, gerçeklikten rüyalara uzanan o ince çizgide yürümeye ne dersiniz? İnsanlık tarihinin derinliklerinden süzülen hikâyeler, zihninizi büyüleyici bir ansiklopedi gibi kuşatacak.

Ölüler Ansiklopedisi - Danilo Kiš

6. Geleceğin teknolojisini mimarlarından öğrenin.

Yapay zekanın ve modern teknolojinin kalbi olan 'derin öğrenme' kavramını, bu alanın üç dev isminden dinleyin. Karmaşık algoritmaların dünyasına girmek isteyenler için gerçek bir başucu kitabı.

Derin Öğrenme - Ian Goodfellow

7. Geleceğin başyapıtı şimdiden kitaplığınızda olsun.

2025 Booker Ödülü'nde finale kalarak edebiyat dünyasını sallayan bu seçkide, kelimelerin büyücüleri bir araya geliyor. Modern edebiyatın en taze ve sarsıcı örneklerini keşfetmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.

Seçmeler: 2025 Booker Ödülü Finalisti

8. Bir dünya düşünün ki içinde tek bir erkek bile yok.

Toplumsal rollerin ve beklentilerin dışında, kadınların kurduğu bambaşka bir yaşamın kapıları aralanıyor. Şahrunuş Parsipur, yasaklı olanı anlatırken aslında hepimizin özlediği o özgürlüğü sorgulatıyor.

Erkeksiz Kadınlar - Şahrunuş Parsipur

9. Hayat size sadece "portakal" sunduğunda, başka meyvelerin de olduğunu unutmayın.

Jeanette Winterson, büyümenin, kendini bulmanın ve dayatılan kimliklere başkaldırmanın en dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Kendinizi bir kutuya sığdıramadığınız anlarda size yoldaşlık edecek bir klasik.

Tek Meyve Portakal Değildir - Jeanette Winterson

10. Akıl ile delilik arasındaki o incecik, rengârenk çizgi.

Mine Söğüt, toplumun dışladığı, 'deli' yaftası vurduğu kadınların yürek burkan ve bir o kadar da güçlü hikâyelerini anlatıyor. Gerçekliğin can yakıcı taraflarıyla yüzleşmeye cesaretiniz var mı?

Deli Kadın Hikayeleri - Mine Söğüt

11. Yollar sadece şehirleri değil, ruhları da birbirine bağlar.

Bilinmeze doğru yapılan o ilk adımın, keşfedilen yeni coğrafyaların ve her durakta değişen benliğimizin öyküsü. Gezgin bir ruhun fısıltılarıyla dolu bu sayfalarda kendi yolculuğunuzu bulacaksınız.

Gezgin Ruhlar - Patrick Deville

12. İçinizdeki o vahşi ve özgür kadını uyandırmaya ne dersiniz?

Kadın doğasının derinliklerine, kadim mitler ve öyküler aracılığıyla yapılan muazzam bir kazı çalışması. Clarissa P. Estés, size unuttuğunuz vahşi arketipinizi geri kazanmanın yol haritasını sunuyor.

Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler - Clarissa P. Estés

13. Hayatı bir kedinin gözlerinden, yargısızca izlemek.

Kedilerin kaygısız ve bilge dünyasından öğrenecek ne çok şeyimiz var... John Gray, insan felsefesinin karmaşasından kaçıp bir kedinin dinginliğinde hayatın gerçek anlamını keşfetmeye davet ediyor.

Kedi Felsefesi: Kediler ve Hayatın Anlamı - John Gray

